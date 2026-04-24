Las proféticas palabras de Fran Rivera horas antes de la grave cornada del novio de su hija: "Se juega la vida"

Horas antes de la corrida de Andrés Roca Rey en La Maestranza, y de que el torero sufriese una grave cornada de 35 centímetros en el muslo por la que tuvo que ser operado de urgencia en la enfermería de la plaza con Cayetana Rivera y su padre, Francisco Rivera, como testigos de excepción de este angustioso momento desde el tendido, el hijo de Carmen Ordóñez y Paquirri atendía a la prensa y, al ser preguntado por la relación de la que se ha convertido en la pareja del momento, hacía unas proféticas declaraciones al pedir tranquilidad para que pudiesen afianzar su historia de amor sin presión mediática teniendo en cuenta la profesión de riesgo del peruno.

"Mira, yo creo que tenéis que dejarlos un poquito tranquilos. Sí, sinceramente. Yo creo que son dos chavales, están empezando. Andrés es una persona muy complicada, con muchísima responsabilidad. Se juega la vida todas las tardes. Y Cayetana tiene derecho también. Yo creo que sería humano... Dejarlos un poquito tranquilos" expresaba rotundo, sin imaginar que poco después el novio de su hija sufriría una dramática cogida.

"¿Un padre qué quiere? La felicidad para sus hijos. La absoluta felicidad para sus hijos. Mientras un hijo sea feliz, los padres estamos encantados" confesaba respecto a si estaba contento por el incipiente noviazgo de Tana con el diestro peruano.

Noticias relacionadas

"Yo he ido a a mayoría de sus corridas, que parece que ahora. Pero es una figura del torero al que respeto de muchísimo tiempo y admiro desde hace muchísimo tiempo. Y una cosa no quita a la otra o suma a la otra. A mí no me va a dejar de gustar Roca Rey como torero. Seguramente nunca. Esperemos que nunca" añadía tajante, dejando claro que le parece una "tontería" que se diga que le gusta más desde que está con su hija.