La declaración de amor de Cayetana Rivera a Roca Rey tras su grave cogida: "Eterno"
La hija de Fran Rivera y el torero son la pareja sorpresa de esta primavera
Roca Rey salía ayer de la UCI del Hospital Viamed de Sevilla, donde permanece ingresado tras la grave cornada que recibió este jueves en la plaza de toros de la Maestranza. Así lo ha confirmado su apoderado, Luisma Lozano, quien subraya que, el diestro muestra una mejoría favorable, lo que ha permitido que haya podido paras a planta en menos de 24 horas desde la importante cogida sufrida en el coso sevillano.
"La cornada es fuerte, hay un destrozo muscular importante, pero a nivel de arterias no le ha afectado, gracias a Dios. El médico está contento", explicó Lozano, destacando que la evolución está siendo positiva, sin fiebre y sin complicaciones hasta el momento. El torero continúa bajo estrecha vigilancia médica, aunque ya en planta, un primer paso importante en su recuperación.
Como no podía ser de otra manera, la hija de Fran Rivera estuvo presente en la plaza durante toda la corrida. No dudó en acudir a la enfermería de la plaza de toros para acompañar a su chico en tan dura situación, y ahora, también le ha dado su cariño en Instagram: “Una vez más lo volviste a hacer… Eterno Roca Rey”, ha escrito.
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