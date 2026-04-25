Paula Echevarría confiesa cómo lleva que en pocos meses su hija alcance la mayoría de edad: "Espero que no la tenga que ver mucho en las portadas"

El próximo 18 de agosto, la hija de Paula Echevarría y David Bustamante alcanzará la mayoría de edad. Para cualquier persona anónima solo sumaría un año más con ciertos privilegios legales, sin embargo, para Daniella significa mucho más que eso. Aunque sus padres siempre han tratado de mantener a la joven alejada de los focos, la notoriedad de la menor es más que evidente.

Hace apenas un año, la actriz posó con su hija sobre la alfombra roja de los "Elle Style Awards" tras recibir el premio a mujer 'Visionaria'. Una aparición que acaparó muchos titulares y que puso en duda la privacidad de la menor, ya que sus padres siempre han presumido de proteger su intimidad.

"Hoy me ha dejado. Ha querido. Ella es muy mayor, va a cumplir 17 años y ya es ella la que decide cuándo sí y cuándo no", afirmaba Paula. Dejando entrever que Daniella, pese a no haber alcanzado la mayoría de edad, ya dispone de autonomía suficiente como para tomar sus propias decisiones. Asimismo, David también confesaba ante los micrófonos sentirse "encantado" de que su hija resplandeciera en un photocall junto a su madre.

Paula, una madre orgullosa

Ahora, la actriz ha reaparecido ante las cámaras como embajadora de la nueva colección de gafas de sol de Polaroid Eyewear, donde no ha dudado en responder con contundencia cómo afronta que en pocos meses su hija alcance la mayoría de edad.

"Bien, bien, la verdad, yo creo que al final depende de cómo sea ella, y la verdad es que estoy muy orgullosa de cómo es", afirmaba, dejando claro que mantiene su postura de que Daniella disponde de criterio suficiente como para decidir sobre su vida.

Paula ha confesado que durante la adolescencia su hija le ha dado algún que otro quebradero de cabeza: "Yo creo que ya ha pasado ese proceso", señalaba. Asimismo, no ha podido ocultar ese lado de madre orgullosa: "Me gusta mucho la mujer en la que se está convirtiendo", afirmaba.

Respecto a si la repercusión mediática sobre su hija le preocupa, Paula se ha mostrado muy rotunda, insistiendo en que ella considera que "no hay un interés especial en ver cómo es y descubrir su cara". Además, incide en la idea de ella nunca ha sobreexpuesto a Daniella, pero todo "lo ha intentado hacer de la manera más natural del mundo".

Más allá de eso, le ha tocado responder a una pregunta muy difícil para cualquier madre celebritie. ¿Qué pasaría si Daniella acapara las portadas de las revistas junto a un nuevo novio? Paula lo tiene claro: "Pues me tocará"Aun así, lanza una petición a la prensa, insistiendo en que tener relaciones es algo propio de la edad: "Yo espero que no la tenga que ver mucho en las portadas y la dejéis que tenga novio en secreto y esas cosas, que es lo que hemos hecho todos", remata.