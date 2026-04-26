Ana Rosa Quintana no se corta y habla así de la historia de amor de Tana Rivera y Roca Rey: "Muy tradicional"

Ana Rosa Quintana no ha dejado pasar el susto que ha supuesto la cogida de Andrés Roca Rey, uno de los grandes protagonistas de la temporada taurina junto a Morante de la Puebla. En los últimos días, el mundo del toro se ha quedado en shock al encadenarse los graves percances de ambos diestros, justo cuando atravesaban uno de sus mejores momentos profesionales, y el comentario de la presentadora refleja ese sentimiento compartido de incredulidad y pena.

Preguntada por el estado del torero peruano tras el último percance, la periodista reaccionaba con pesar: "No, la verdad es que vaya... Entre Morante y ahora lo de Roca Rey. Lo siento un montón porque están en un momento maravilloso y es una pena. Espero que se recupere bien". Con estas palabras, subraya tanto la dureza de lo ocurrido como el punto dulce en el que se encontraban ambos en sus carreras, y lanza un deseo claro: que la recuperación sea completa y les permita retomar su actividad en los ruedos.

Ana Rosa también se ha pronunciado sobre otro de los temas de la crónica social del momento: la relación entre Tana Rivera y Roca Rey. Desde la distancia, define el noviazgo con una frase que mezcla tradición y prudencia: "Muy tradicional, muy tradicional, pero son muy jóvenes todavía". De este modo, reconoce que encajan en ese imaginario clásico de hijo de torero y joven de la aristocracia ligada al mundo taurino, pero al mismo tiempo recuerda que aún tienen mucho camino personal por delante, evitando dar nada por sentado.

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Más allá del terreno taurino y sentimental, la presentadora no ha esquivado una cuestión de calado institucional: el posible regreso definitivo del rey Juan Carlos a España. Sobre este asunto, opta por una respuesta seca, pero reveladora del enfoque que, a su juicio, puede marcar la decisión del emérito: "Bueno, eso dependerá de dónde quiere pagar impuestos". Con esta reflexión, desliza que el debate sobre su regreso no es solo emocional o político, sino también económico y fiscal, dejando caer que la residencia oficial del rey Juan Carlos estaría estrechamente ligada a sus obligaciones tributarias.