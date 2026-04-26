Rocío Flores desmiente que haya tenido una conversación de reconciliación con su tía Gloria Camila: "He ido con toda la familia"
"Una feria no es un sitio para hacerlo, no es un sitio para hablar de ese tipo de cosas", ha dicho tajante la hija de Rocío Carrasco
Parecía que las aguas habían vuelto a su cauce y que la paz entre Rocío Flores y Gloria Camila ya era un hecho. Pero los únicos que van un paso por delante son Kiko Rivera e Isabel Pantoja. Tía y sobrina han compartido espacio en la Feria de Sevilla y en casa de su tía Gloria, pero de perdón ni hablar. Al menos así lo ha confirmado la propia Rocío Flores, que ha negado tajantemente las últimas informaciones que aseguraban que la reconciliación entre ellas se había gestado en el Real.
"Una feria no es un sitio para hacerlo, no es un sitio para hablar de ese tipo de cosas", ha dicho tajante la hija de Rocío Carrasco. "He ido con toda la familia, lo hemos pasado bien y ya está", ha aseverado con la tranquilidad de quien sabe que el cariño que se profesan está por encima de todo y que este bache terminará superándose.
Pero Rocío Flores avisa, la reconciliación con Gloria no será a vista de todos. Ella ya ha dicho que los asuntos familiares prefiere tratarlos en la intimidad y no a vista de todos, por lo que ese perdón entre ellas "será en casa, se va a hacer en casa". Aún no hay fecha ni lugar, pero tras estos días juntas en Sevilla con el resto de la familia, parece que cada vez está más cerca.
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