Sara Carbonero: del apoyo recibido al gesto de ternura de Jota Cabrera con sus hijos en la misa por su madre
La periodista. profundamente emocionada tras la misa funeral en honor a su madre, ha estado arropada por su familia
Sara Carbonero, profundamente emocionada tras la misa funeral en honor a su madre en Corral de Almaguer, ha encontrado consuelo en el abrazo de los suyos. Arropada por su familia, por su novio y por sus dos hijos, la periodista ha vivido uno de los días más duros de su vida, pero también uno de las más cargadas de cariño y apoyo. La ceremonia religiosa, sencilla pero muy sentida, se ha convertido en un último adiós en el que el amor familiar se impone al dolor.
A la salida del templo, la imagen que han dejado es la de una familia unida en torno a Sara y, muy especialmente, en torno a los pequeños. Jota Cabrera se ha mostrado en todo momento pendiente de los hijos de la periodista e Iker Casillas, ejerciendo un papel discreto pero absolutamente entregado. Se agacha en cuclillas para ponerse a su altura, hablarles con calma y tratar de reconfortarles, demostrando una sensibilidad y una implicación que no pasan desapercibidas.
Mientras Sara intenta mantener la entereza, son sus gestos con los niños, las caricias, los abrazos y las miradas cómplices los que hablan por ella. Junto a él, su pareja se esfuerza por que los pequeños se sientan protegidos en un día tan duro, una estampa que transmite una clara sensación de unidad.
La familia de ella también se ha mostrado muy cercana con Jota, integrándole por completo en este momento tan íntimo. Los saludos, las conversaciones y la naturalidad con la que todos interactúan refuerzan la idea de que él forma ya parte del círculo más cercano de la periodista.
- Hallan a un matrimonio tiroteado en su cama en Lena: el marido fallece y logran salvar la vida de la mujer
- Adiós a la Zona Baja en emisiones (ZBE) tras la decisión del Tribunal supremo: avala la anulación
- Los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán solicitar hasta el 100% de su pensión
- Dificultades económicas y graves problemas de salud: el drama del matrimonio que apareció tiroteado en la cama de su chalé de Columbiello (Lena)
- Multado con 200 euros un motorista que se detiene ante un semáforo en rojo, se incorpora cuando se pone en verde a la velocidad adecuada: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el elemento de seguridad
- ¡Equí nun cabe más ganao!': Rodrigo Cuevas convierte el arranque de la gira 'La Belleza' en un xiringüelu apoteósico, regado de sidra y lleno de lentejuelas
- Un autobús al que no llegó y un hombre que la recogió en su coche: el caso de la agresión sexual de Lena centra la investigación en el recorrido de la víctima desde Benavente
- Sale un salmón en el Sella... pero acaba decomisado en Cangas de Onís: un campanu inválido