Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

Sara Carbonero: del apoyo recibido al gesto de ternura de Jota Cabrera con sus hijos en la misa por su madre

La periodista. profundamente emocionada tras la misa funeral en honor a su madre, ha estado arropada por su familia

Sara Carbonero: del apoyo recibido al gesto de ternura de Jota Cabrera con sus hijos en la misa por su madre

Sara Carbonero: del apoyo recibido al gesto de ternura de Jota Cabrera con sus hijos en la misa por su madre / EUROPA PRESS

Roberto González

EP

Sara Carbonero, profundamente emocionada tras la misa funeral en honor a su madre en Corral de Almaguer, ha encontrado consuelo en el abrazo de los suyos. Arropada por su familia, por su novio y por sus dos hijos, la periodista ha vivido uno de los días más duros de su vida, pero también uno de las más cargadas de cariño y apoyo. La ceremonia religiosa, sencilla pero muy sentida, se ha convertido en un último adiós en el que el amor familiar se impone al dolor.

A la salida del templo, la imagen que han dejado es la de una familia unida en torno a Sara y, muy especialmente, en torno a los pequeños. Jota Cabrera se ha mostrado en todo momento pendiente de los hijos de la periodista e Iker Casillas, ejerciendo un papel discreto pero absolutamente entregado. Se agacha en cuclillas para ponerse a su altura, hablarles con calma y tratar de reconfortarles, demostrando una sensibilidad y una implicación que no pasan desapercibidas.

Mientras Sara intenta mantener la entereza, son sus gestos con los niños, las caricias, los abrazos y las miradas cómplices los que hablan por ella. Junto a él, su pareja se esfuerza por que los pequeños se sientan protegidos en un día tan duro, una estampa que transmite una clara sensación de unidad.

Noticias relacionadas

La familia de ella también se ha mostrado muy cercana con Jota, integrándole por completo en este momento tan íntimo. Los saludos, las conversaciones y la naturalidad con la que todos interactúan refuerzan la idea de que él forma ya parte del círculo más cercano de la periodista.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hallan a un matrimonio tiroteado en su cama en Lena: el marido fallece y logran salvar la vida de la mujer
  2. Adiós a la Zona Baja en emisiones (ZBE) tras la decisión del Tribunal supremo: avala la anulación
  3. Los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán solicitar hasta el 100% de su pensión
  4. Dificultades económicas y graves problemas de salud: el drama del matrimonio que apareció tiroteado en la cama de su chalé de Columbiello (Lena)
  5. Multado con 200 euros un motorista que se detiene ante un semáforo en rojo, se incorpora cuando se pone en verde a la velocidad adecuada: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el elemento de seguridad
  6. ¡Equí nun cabe más ganao!': Rodrigo Cuevas convierte el arranque de la gira 'La Belleza' en un xiringüelu apoteósico, regado de sidra y lleno de lentejuelas
  7. Un autobús al que no llegó y un hombre que la recogió en su coche: el caso de la agresión sexual de Lena centra la investigación en el recorrido de la víctima desde Benavente
  8. Sale un salmón en el Sella... pero acaba decomisado en Cangas de Onís: un campanu inválido

El Aeropuerto inaugurado cuando Tom Jones sonaba en las radios, Gento y Amancio ganaban ligas con el Madrid y volar de Asturias a Madrid costaba 6 euros

El Aeropuerto inaugurado cuando Tom Jones sonaba en las radios, Gento y Amancio ganaban ligas con el Madrid y volar de Asturias a Madrid costaba 6 euros

Sara Carbonero: del apoyo recibido al gesto de ternura de Jota Cabrera con sus hijos en la misa por su madre

Sara Carbonero: del apoyo recibido al gesto de ternura de Jota Cabrera con sus hijos en la misa por su madre

La OCU alerta sobre la venta de auriculares con sustancias químicas no deseadas

La OCU alerta sobre la venta de auriculares con sustancias químicas no deseadas

El mejor pote asturiano se come en México: Pilar Meana cruza el Atlántico para cocinar con su olla ferroviaria para 250 comensales

El mejor pote asturiano se come en México: Pilar Meana cruza el Atlántico para cocinar con su olla ferroviaria para 250 comensales

Cambio a la hora de aparcar en zona con parquímetro: un horario extendido más allá de las 21 horas de lunes a viernes y desde las 15 horas los sábados, domingos y festivos

Cambio a la hora de aparcar en zona con parquímetro: un horario extendido más allá de las 21 horas de lunes a viernes y desde las 15 horas los sábados, domingos y festivos

El queso rojo hecho en Asturias que triunfa en toda España con su toque "picantín" y corteza natural

El queso rojo hecho en Asturias que triunfa en toda España con su toque "picantín" y corteza natural

Los Humanitarios premian a la Fundación Sira, a Sidros y Comedies y a la Guardia Civil de Moreda-Caborana

Los Humanitarios premian a la Fundación Sira, a Sidros y Comedies y a la Guardia Civil de Moreda-Caborana
Tracking Pixel Contents