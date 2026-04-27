Sin deuda
Bertín Osborne asegura que ha pagado un millón de euros a Hacienda: "No debo un céntimo"
El cantante y presentador niega estar arruinado y defiende que tiene nuevos proyectos profesionales y empresariales en marcha.
Carlos Merenciano
Bertín Osborne ha querido zanjar las informaciones sobre su situación económica durante su paso por la Feria de Abril de Sevilla. Según recoge María Eugenia Yagüe en su crónica de LOC, en ‘El Mundo’, el cantante habló abiertamente de sus cuentas y aseguró que acaba de regularizar su situación con Hacienda: "Hace dos días he pagado un millón de euros a Hacienda. No debo un céntimo".
Sus palabras llegan después de meses de titulares sobre sus problemas financieros. En junio de 2025, Bertín Osborne apareció en la lista de grandes deudores de la Agencia Tributaria con una deuda de 865.000 euros, junto a otros nombres conocidos como Isabel Pantoja. Esa lista incluye deudas superiores a 600.000 euros que no están pagadas ni aplazadas a cierre del ejercicio anterior.
En sus declaraciones a la periodista, el artista también negó que esté atravesando una ruina económica y defendió que mantiene varios planes en marcha. Entre ellos, habló de su intención de convertir su finca de Sevilla en "un hotel muy especial" y adelantó que tiene un nuevo programa de entretenimiento en Antena 3. Además, quiso marcar distancia con las informaciones sobre su vida privada: "Se dicen muchas falsedades y no me molesto en desmentir nada".
Bertín también habló de su hijo con Gabriela Guillén, nacido a finales de 2023 y reconocido por él posteriormente. Según la crónica, el cantante contó que había pasado tiempo con el niño durante los días previos y destacó su buena relación con él: "Nos hemos metido juntos en la piscina, el niño es una monada y además cariñosísimo".
Suscríbete para seguir leyendo
- Los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán solicitar hasta el 100% de su pensión
- Adiós a la Zona Baja en emisiones (ZBE) tras la decisión del Tribunal supremo: avala la anulación
- Una casa embargada, un ictus, sin relación con familiares cercanos y dos pistolas; así se fraguó la trágica decisión del matrimonio de Lena: 'Repetían que se iban a pegar un tiro para quitarse de en medio
- Multado con 200 euros un motorista en autovía que circulaba a la velocidad adecuada, pero llevaba la v-19 renovada: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Un autobús al que no llegó y un hombre que la recogió en su coche: el caso de la agresión sexual de Lena centra la investigación en el recorrido de la víctima desde Benavente
- Adiós a la decisión de las multas de las Zonas Bajas en Emisiones: el Tribunal Superior de Justicia lo confirma
- Tensión en el Tartiere: ¿qué fue lo que sucedió con Carmo, jugador del Real Oviedo, y un aficionado?
- Multado con 200 euros un motorista que se detiene ante un semáforo en rojo, se incorpora cuando se pone en verde a la velocidad adecuada: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el elemento de seguridad