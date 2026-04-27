La expareja de Kiko Matamoros, muy clara tras sacar a la luz la detención del tertuliano por parte de la Guardia Civil: "Conseguí escapar y llamar a la policía"

Días después de su tenso reencuentro con Kiko Matamoros en el banquillo de los acusados en el juicio por un presunto delito de ocultación de bienes para no hacer frente a una multa con Hacienda de un millón de euros -a la espera de conocer la sentencia, Makoke respira tranquila porque no entrará en prisión al solicitarse para ella 1 año y 9 meses de cárcel que no cumplirá al no tener antecedentes- la colaboradora se ha sentado en '¡De viernes!' para revelar la cruda realidad de su relación con el padre de su hija Anita Matamoros.

"Quiero contar mi verdad, lo que yo he vivido durante 25 años, sé que las represalias van a ser grandes, pero basta ya de tener miedo. Todas las personas que hemos estado a su lado somos unas víctimas, todas", ha expresado emocionada, antes de sincerarse sobre "el pozo" en el que estuvo durante su historia de amor con el polémico tertuliano, al que ha definido como "controlador", "celoso" y "agresivo", narrando un episodio ocurrido en 2010 en el que Kiko le habría puesto el pie en la cara después de tirarla al suelo.

Una noche en la que la Guardia Civil se lo llevó detenido, y de la que Makoke tendría un parte médico que probaría las lesiones, aunque finalmente decidió no denunciarlo por maltrato porque "no quería perjudicar al padre de mi hija. Cuando le soltaron y volvió a casa no paraba de llorar, lloraba como un niño pequeño, yo hasta le entendía, él estaba intentando superar la infidelidad y además yo le quería" ha relatado, reconociendo que su deslealtad meses antes en Ibiza durante una etapa en la que su relación atravesaba una gravísima crisis, les pesó mucho tanto a Matamoros como a ella.

Unas duras declaraciones a las que el colaborador ha respondido muy enfadado ante las cámaras de Europa Press. Acompañado por su mujer Marta López Álamo, que ha demostrado que está a su lado de modo incondicional -"¿no me ves con él? pues eso" ha sentenciado- Kiko ha explotado contra Makoke y ha anunciado que sus acusaciones son rotundamente falsas y "van a tener consecuencias judiciales".

"Nada nuevo bajo el sol, no me ha sorprendido, a estas alturas..." ha comenzado, dejando claro que a pesar de lo que se ha dicho no lloró viendo la entrevista. "Eso ya lo dirán los juzgados, a que se ajusta una cosa y otra" ha expresado tajante, dejando claro que piensa denunciar a su exmujer.

Sobre el episodio que ha relatado Makoke sobre su agresión física, ha asegurado que "creo que eso ya se habló, ahora cuenta otra cosa. No lo sé, me da igual. Ya en los juzgados". "No sé por qué lo ha hecho, ella sabrá, pero creo que se ha llevado un golpe duro en la Audiencia y hay mucho rencor y debajo de todo eso se hace un revanchismo impresionante, pero bueno" ha asegurado dolido, dejando entrever que la madre de su hija Ana haría esto por "venganza".

Sin embargo, sí reconoce que "me dolió muchísimo" que la modelo afirmase que él estuvo detrás de la venta de las imágenes de su excuñada Mar Flores con Alessandro Lequio, y "también mucho, mucho, todo" que hablase de muy malas formas sobre la madre de sus hijos Lucía, Diego, Laura e Irene Matamoros, Marian Flores.

Además, ha asegurado que tampoco es cierto que utilizase el dinero que les daba la madre de Makoke para pagar a una mujer que presuntamente le extorsionaría a cambio de no sacar a la luz su relación: "Eso es una estafa. Primero que es mentira y luego que también lo va a tener que demostrar".

"Vamos a ver, de verdad que no te voy a hacer una entrevista, te digo que mintió en todo, absolutamente en todo y ya está y que van a tener una responsabilidad judicial, esta señora y todos los que de una forma o de otra intentaron indicar o colgarme un cártel que no me corresponde" ha sentenciado.