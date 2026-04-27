Tana Rivera actualiza el estado de salud de Roca Rey tras su grave cogida: "Está fuera de peligro que es lo importante"

Aunque su relación es reciente —comenzó justo antes de Semana Santa—, Cayetana Rivera está demostrando lo sólida que es su historia con Andrés Roca Rey. Desde que el torero sufrió una grave cornada el pasado jueves en La Maestranza, ella no se ha separado de su lado. La cogida obligó a intervenirle de urgencia en la propia enfermería de la plaza, y desde entonces permanece ingresado en un hospital sevillano.

Días pendientes de su evolución

Durante el fin de semana, Cayetana contó con el apoyo de su padre, Francisco Rivera, y de su amigo cercano Tomás Páramo, quienes la acompañaron en sus visitas constantes al centro médico. La evolución del diestro es favorable y no hay signos de infección, pero aún deberá permanecer ingresado unos días más. Los médicos esperan a que sea seguro retirarle los drenajes tras el importante desgarro muscular sufrido en el muslo, una herida de gran tamaño y complejidad.

Este lunes, la joven fue vista saliendo sola del hospital después de haber pasado la noche con su pareja. Su expresión relajada y su sonrisa reflejaban tranquilidad tras los momentos de incertidumbre vividos.

Prudencia sobre el alta médica

Respecto a los rumores que apuntan a una posible alta entre martes y miércoles para continuar la recuperación en su finca a las afueras de Sevilla, Cayetana se mostró cauta: "Yo no sé nada, lo único que se encuentra bien, está fuera de peligro y eso es lo importante" ha asegurado con una gran sonrisa.

Un mensaje de apoyo y admiración

Más allá de sus palabras, la joven también ha mostrado públicamente su cariño. Lo hizo comentando una publicación del propio Roca Rey en redes sociales, donde compartía un vídeo de su actuación en La Maestranza antes del percance. Con entusiasmo, destacó su entrega y talento, dejando patente la admiración que siente por él.