Sonsoles Ónega se rompe en directo al hablar de su padre y desvela la tajante condición que le ha puesto a su novio

El plató de 'Y ahora Sonsoles' ha vivido una tarde atípica. La presentadora, acostumbrada a llevar las riendas y la actualidad, se ha convertido en la protagonista absoluta al ser entrevistada por sus propios compañeros. En un ejercicio de honestidad y vulnerabilidad, Sonsoles Ónega ha recorrido desde sus raíces en Galicia hasta la curiosa filosofía que rige su relación sentimental actual.

¿Planes de boda?

El momento más esperado llegó cuando los colaboradores indagaron en su situación sentimental con Juan, su actual pareja. A pesar de los rumores que apuntaban a un posible enlace, Sonsoles ha sido tajante al desmentir que exista un compromiso formal por el momento. Sin embargo, no ha escatimado en elogios, declarando con rotundidad: "Juan es el hombre de mi vida".

Lo que realmente dejó boquiabiertos a los presentes fue su visión sobre el futuro compartido. La periodista reveló que, incluso si decidiera pasar por el altar, tiene claro que no compartiría vivienda con su pareja. Su objetivo es proteger la relación del desgaste de la rutina: "No viviría con él para no romper la magia", sentenció, defendiendo la independencia como el secreto para mantener viva la ilusión.

El momento 'tierra, trágame'

No todo fue romanticismo; también hubo espacio para el humor y los recuerdos más surrealistas frente a las cámaras. A raíz de la pregunta de una telespectadora, Sonsoles rescató su momento televisivo más incómodo: su entrevista con Paulina Rubio.

La presentadora recordó entre risas el clip viral en el que la cantante mexicana afirmó haber hablado con Rocío Jurado poco antes del encuentro, a pesar de que "La Más Grande" falleció en 2006. Aunque la artista aclaró después que se refería a Rocío Carrasco, el instante quedó grabado en la historia de los gazapos más comentados de la trayectoria de Sonsoles.

El viaje al pasado de Sonsoles

El programa también preparó un viaje emocional a la infancia de la periodista. A través de un reportaje en su pueblo de origen, testimonios como el de Rosa María, la panadera local, o su prima Maruja Rielo, dibujaron el retrato de una niña "muy traviesa" que correteaba por los prados gallegos.

Noticias relacionadas

Incluso vecinos como Avelino recordaron que la pequeña Sonsoles soñaba con tener su propia hípica. Al ver las imágenes y recordar cómo era crecer a la sombra de un padre tan reconocido como Fernando Ónega, a quien todo el pueblo admiraba, la presentadora no pudo contener las lágrimas, agradeciendo al equipo este homenaje a sus raíces más profundas.