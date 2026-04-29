Adiós al apellido Matamoros tras lo ocurrido a nivel laboral: "Es fácil como crear un prejuicio cuando llega"
Ha tomado esta decisión y así es el nuevo nombre
Horas después de desmarcarse de la guerra abierta entre sus padres, Kiko Matamoros y Makoke, después de que la colaboradora haya relatado en '¡De viernes!' el "infierno" que vivió al lado del que fue su marido, y definiéndolo como "agresivo, celoso y controlador" haya asegurado que todas las mujeres que han pasado por su vida -incluyendo a sus hijas- son unas "víctimas", Anita Matamos ha reaparecido con su mejor sonrisa en el multitudinario estreno de 'El Diablo viste de Prada 2' en el madrileño Cine Callao.
Afirmando divertida que aunque se considera "un ángel" aunque de vez en cuando tiene que sacar su faceta de "diabla y tener personalidad porque a veces nos pueden comer aunque yo siempre intento ir por mi lado, tranquilita y ya está", lo primero que ha querido aclarar la creadora de contenido es la razón por la que en redes sociales se ha cambiado el apellido de su padre, Matamoros, por el de su madre, Giavert.
"He encontrado mi vocación y mi pasión por la interpretación y ya estoy haciendo mis castings. La profesión es así y lo primero que te dicen cuando tú dices quiero ser actriz es, aprende a afrontar y a entender los 'noes', porque hay muchos más que 'síes'. Y al mandar los castings los mando como Ana Giaever, porque al final sí que es fácil como crear un prejuicio cuando llega" ha confesado, dejando entrever que no quieren que la relacionen con el clan Matamoros para que no le perjudique en su carrera como actriz.
Y no solo ello, ya que como ha reconocido, "no solo por eso, también porque quiero que mis hijos tengan ese apellido y tal, porque si no se perdería el Giaever y es muy bonito, es noruego. Y todavía no me planteo cambiarme el apellido, pero el día de mañana si los tengo, tendrá que ser así".
Respecto al conflicto abierto entre sus padres, Anita se ha sincerado admitiendo "que no quería atender a la prensa porque hoy he tenido prensa mientras paseaba a los perros y me ha parecido muy incómodo. No quería atender a la prensa porque las últimas veces que lo he hecho en vez de escucharme y hacerme preguntas con sentido estaban escuchando a ver qué titular podían coger...". Y, como ha dejado claro, "me mantengo al margen como siempre, como llevo haciendo 10 años".
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