Famosos
Gabriela Guillén se pronuncia sobre el esperado reencuentro de Bertín Osborne con su hijo David
Tras meses de conflicto y un proceso judicial, la expareja alcanza la calma y vive un momento clave por el bienestar del pequeño.
Kevin Rodríguez
Cambio de rumbo en la historia entre Gabriela Guillén y Bertín Osborne. Después de meses marcados por la tensión, el silencio y una batalla judicial por la paternidad, - y justo después del anuncio del cantante sobre su deuda en Hacienda - ambos parecen haber encontrado un punto de entendimiento que abre una nueva etapa.
La propia exconcursante de 'Supervivientes', ha dado algunas pistas sobre uno de los momentos más esperados: el encuentro entre el artista y su hijo, David. Un paso importante que, según deja entrever, supone mucho más que una simple visita y marca un antes y un después en su relación.
Aunque en un primer momento intentó esquivar las preguntas de la prensa, la situación cambió cuando se le mencionaron detalles que ya habían salido a la luz, como la cercanía del cantante con el pequeño. Lejos de molestarse, reaccionó con sorpresa e incluso cierta complicidad, dejando caer que no esperaba que trascendiera esa información.
Pese a su intención de mantener la privacidad del menor, Guillén confirmó lo esencial: el encuentro fue positivo. Se mostró tranquila y satisfecha, insistiendo en que su prioridad siempre ha sido el bienestar de su hijo y que este acercamiento va en esa dirección.
Este reencuentro llega después de las pruebas de ADN y del reconocimiento público por parte de Osborne, consolidando así una nueva etapa en la que la normalidad familiar empieza, poco a poco, a abrirse paso.
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