Marta López Álamo rompe su silencio tras lo ocurrido con Kiko Matamoros y sus 7 años de matrimonio: "A mí nadie me obliga a nada y mucho menos a él"

"Quiero contar mi verdad, lo que yo he vivido durante 25 años, sé que las represalias van a ser grandes, pero basta ya de tener miedo. Todas las personas que hemos estado a su lado somos unas víctimas, todas". Con estas durísimas palabras, Makoke comenzaba su entrevista en '¡De Viernes!' en la que ha revelado "el pozo" en el que vivió durante su relación con Kiko Matamoros, sobre la que ahora, 8 años después de su separación, ha decidido sincerarse como nunca.

Emocionada, la colaboradora ha relatado algunos de los episodios más complicados que vivió con su exmarido, al que tachó de "agresivo", "celoso" y "controlador", asegurando incluso que en 2010 habría tenido que llamar a la Guardia Civil una noche en la que él la habría agredido y le habría puesto "el pie en la cara" completamente fuera de sí.

Una demoledora entrevista a la que Kiko no ha tardado en responder desmintiendo todo lo que ha contado Makoke y anunciando medidas legales contra la madre de su hija Anita: "Mintió en todo, absolutamente en todo y lo va a tener que demostrar. Va a tener una responsabilidad judicial esta señora y todos los que de una forma o de otra han intentado colgarme un cártel que no me corresponde" advertía indignado ante las cámaras de Europa Press este fin de semana.

Y ahora es Marta López Álamo la que, en su reaparición en la première de 'El Diablo viste de Prada 2' este martes en los madrileños Cines Callao, no ha dudado en dar la cara por su marido y contestar rotundamente a Makoke.

"¿Sabes lo que pasa? Que son cosas que ya se han contado antes, pues esto todo junto con música así como triste... entonces no voy a comentar nada al respecto porque ya se comentó en su día. Al final Kiko lo ha dicho todo y me sumo a lo que ha dicho él. Y no voy a añadir nada más, y que yo no soy ninguna víctima" ha dejado claro.

Y aunque su intención es mantenerse al margen de la guerra entre Makoke y el tertuliano, se ha posicionado con Matamoros y ha insistido en que "aquí no hay medias verdades. Si hay mentiras o verdades, al final lo dirimirá un juez y no voy a meter más".

"Llevo 7 años con él y no he hablado nunca de cómo gestiono yo mis cosas respecto a lo que él hace. Sí que he hablado un poquito en mi canal de YouTube de todo el tema, pero de nada en concreto ni lo voy a hacer ahora. Yo decido solita muy bien las cosas y la postura que he tomado durante todos estos años ha sido porque lo he querido yo. Entonces, como comprenderás, a mí nadie me obliga a nada y mucho menos a él. Y él, al contrario, siempre me protege, me arropa y me acompaña porque es una maravillosa pareja y de la que estoy muy orgullosa" ha expresado, aclarando que su silencio no se debe en ningún caso a que Kiko le haya pedido que no se pronuncie sobre este tema tan delicado.

Asegurando que no le hace daño que Makoke haya definido a su marido como "celoso, posesivo y agresivo", sí ha admitido emocionada que "lo que hace daño es la impunidad con la que se pueden tratar ciertos temas y poner ciertas etiquetas sin además poder tener un altavoz para responder equitativamente". "Pero bueno, que todo se verá donde se tiene que ver, ya lo ha dicho Kiko, ya está" ha sentenciado, dejando claro que el colaborador va a ir a por todas legalmente contra su exmujer.

También Anita Matamoros -que se habría posicionado al lado de su madre- ha asistido al estreno de la película y, ante la posibiidad de encontrarse cara a cara con ella, Marta ha querido dejar claro que "yo nunca he tenido problema con nadie. Si alguien lo ha querido tener conmigo, no es cosa mía". "Yo he sido siempre muy prudente, por delante y por detrás. O sea, por delante me he mantenido al margen, pero es que por detrás tampoco he hecho nada malo. Yo no tengo ningún problema con ella, y si ella lo tiene conmigo lo desconozco" ha defendido.

De ahí que no haya podido evitar saltar cuando ha escuchado que la influencer podría ser una 'víctima' en el enfrentamiento mediático de sus padres: "No voy a consentir que se llame a Kiko victimario o testaferro o azote de nadie. Y, por supuesto, apoyo siempre a mi marido porque, además, sé la verdad. Conozco las cosas que hay, entonces, pues ya está". "A Kiko por supuesto que le duele que sus hijos estén en medio, y le duelen las mentiras" ha concluido.