Obregón rompe su silencio sobre el nuevo bebé y cómo será el conocer a Anita: "Pletóricos, pletóricos, pletóricos

El pasado 5 de marzo, a punto de cumplirse su segundo aniversario de boda, Javier García-Obregón y Eugenia Gil Muñoz se convertían en padres de su primer hijo, un niño al que continuando la tradición familiar han llamado Javier -aunque cariñosamente le dicen 'Javierito'- como su padre y su abuelo, Javier García Obregón. En una nube de felicidad, y después de una escapada con su bebé a las playas de Cádiz, la pareja ha reaparecido públicamente en la première de 'El Diablo viste de Prada 2' este martes en el madrileño Cine Callao y, con una sonrisa permanente reflejo del gran momento que están viviendo, han revelado cómo llevan su recién estrenada paternidad, cómo es su pequeño, y si ya conoce a la nieta de Ana Obregón, Anita.

"Lo llevamos muy bien aunque el posparto es duro, porque si digo que es una maravilla estoy mintiendo, pero es precioso también la llegada de un bebé. Es una montaña rusa, hay momentos de bajón, pero es normal porque a nivel hormonal las mujeres sufrimos muchos cambios, y todo tiene consecuencias, pero estamos felices" se ha sincerado Eugenia, reconociendo que aunque "no es un bebé trampa" como se suele decir, "y como todos hay que atenderlo y no duerme porque tiene 2 meses y es normal, es maravilloso".

"Que no diga nada que es una campeona, ella es una campeona. Yo la verdad es que estoy bien, estoy colaborando con ella en todo lo que puedo, le estoy ayudando, estamos intentando ser un equipo que descanse, sobre todo que se recupere ella, porque si no el bebé, es que el pobre no va a estar feliz tampoco" ha añadido Javier mirando con adoración a su mujer.

Asegurando que en su caso el bebé no les ha distanciado sino todo lo contrario, la pareja ha revelado que aunque están volcados en Javierito, también intentar hacer planes sin el pequeño para mantener viva la llama: "Estamos muy unidos, en equipo. E intentamos cada 15 días estar los dos solos, aunque sea una comidita exprés, y el bebé se queda en casa".

Y si ellos están felices con el nuevo miembro de la familia, los abuelos, Javier García Obregón y Paloma Lago, no se quedan atrás. "Pletóricos, pletóricos, pletóricos, ya nos están preguntando cuándo es el segundo" ha comentado divertida Eugenia. "Ya nos están entrando ganas, de vez en cuando, en medio del cansancio y a las 4 de la mañana, no hombre, decimos 'oye y otro, y otro'" ha añadido entre risas Javier.

Respecto a cómo está su madre tras el archivo de su denuncia por agresión sexual contra el exconselleiro Alfonso Villares, el joven ha desvelado que "está de abuela todoterreno. Está encantada, se le cae la baba cada vez que viene, casi que se le olvida decirnos a nosotros hola y todo. Llega a casa y, '¿Dónde está mi nieto?' Y yo 'mamá, hola, yo vivo y existo', claro".

"El bebé ha sido una alegría, ha sido un reset completo. Ha cambiado el mood completamente y está completamente centrada en su nieto ahora. Su prioridad, el resto le da absolutamente igual" ha asegurado, revelando que no piensa tirar la toalla en su batalla judicial contra el expolítico: "Ella va a seguir totalmente. Va a seguir ahí al pie del cañón y va a seguir con lo suyo, pero ahora mismo está priorizando a su nieto. Llega a Madrid, se le olvida todo. Al final creo que la llegada de un bebé, ya sea nieto, hijo, primo, lo que sea, es una maravilla. Así que estamos muy contentos".

Muy unidos a su tía Ana Obregón, Javier ha resuelto la duda de si su bebé ya conoce a su primita Ana Sandra, con la que se lleva 3 años y que a buen seguro pronto se convertirá en su mejor compañera de juegos y aventuras. "Van a ser súper primos, en cuanto Javi empiece un poquito a andar, yo ya haré por juntarles y para que hagan piña. Pero de momento no se conocen por una sencilla razón. Javier es que no está vacunado aún, le vacunamos la semana que viene y como Ana va a la guardia y es un bebé aún, claro, nos han recomendado que no esté en contacto con bebés, pero por supuesto, estamos deseando que se conozcan" ha confesado, reconociendo que "a través de Anita y de Ana tienen a Aless Lequio siempre, siempre presente".