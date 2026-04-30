Sin filtros
Ana Rosa Quintana sorprende en ‘100% Únicos’ al hablar de Pedro Sánchez: “Yo he sido amiga de él”
La presentadora fue la primera invitada de la nueva temporada del formato de Telecinco, ahora conducido por Daniel Guzmán.
Carlos Merenciano
Ana Rosa Quintana cambió este miércoles de papel en el estreno de la nueva temporada de ‘100% Únicos’. La presentadora acudió como invitada al programa de Telecinco, que inicia una nueva etapa con Daniel Guzmán al frente y mantiene su principal seña de identidad: treinta reporteros con TEA haciendo preguntas directas, inesperadas y sin filtros.
Uno de los momentos más comentados de la noche llegó cuando Raúl Jordán le pidió que dijera dos cosas buenas sobre Pedro Sánchez. La pregunta colocó a Ana Rosa ante uno de los temas más delicados de su trayectoria reciente, marcada por sus críticas al presidente del Gobierno. La comunicadora, sin embargo, respondió primero con una confesión personal: “Yo he sido amiga de Pedro Sánchez, he tenido muy buena relación con él”.
A partir de ahí, Quintana aceptó el reto y enumeró las cualidades que reconoce en el líder socialista. “Pedro Sánchez tiene mucho mérito por haber llegado donde ha llegado, es muy perseverante y muy decidido”, afirmó. Eso sí, cerró su respuesta con una reflexión de clara lectura política: “Lo importante es que llegas para un servicio público, pero no para quedarte”.
La entrevista también abordó su enfermedad. Ana Rosa recordó cómo recibió el diagnóstico de cáncer de mama y explicó que todo cambió de forma repentina: “Ocurre de un día para otro. Un día estás bien y todo cambia”. La presentadora añadió que el golpe llegó en una revisión médica: “Te vas a una revisión y te dicen que tienes cáncer y, además, un cáncer complicado, de mama”.
Quintana aseguró que afrontó el proceso con confianza desde el primer momento. “No he tenido miedo en ningún momento. Siempre he confiado en que me iba a curar”. También destacó el papel de su entorno durante el tratamiento: “Lo que más fuerza me dio fue mi familia y mis compañeros”.
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