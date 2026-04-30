Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

Sin filtros

Ana Rosa Quintana sorprende en ‘100% Únicos’ al hablar de Pedro Sánchez: “Yo he sido amiga de él”

La presentadora fue la primera invitada de la nueva temporada del formato de Telecinco, ahora conducido por Daniel Guzmán.

Ana Rosa Quintana en '100% únicos'.

Ana Rosa Quintana en '100% únicos'. / Cuatro

Carlos Merenciano

Madrid

Ana Rosa Quintana cambió este miércoles de papel en el estreno de la nueva temporada de ‘100% Únicos’. La presentadora acudió como invitada al programa de Telecinco, que inicia una nueva etapa con Daniel Guzmán al frente y mantiene su principal seña de identidad: treinta reporteros con TEA haciendo preguntas directas, inesperadas y sin filtros.

Uno de los momentos más comentados de la noche llegó cuando Raúl Jordán le pidió que dijera dos cosas buenas sobre Pedro Sánchez. La pregunta colocó a Ana Rosa ante uno de los temas más delicados de su trayectoria reciente, marcada por sus críticas al presidente del Gobierno. La comunicadora, sin embargo, respondió primero con una confesión personal: “Yo he sido amiga de Pedro Sánchez, he tenido muy buena relación con él”.

A partir de ahí, Quintana aceptó el reto y enumeró las cualidades que reconoce en el líder socialista. “Pedro Sánchez tiene mucho mérito por haber llegado donde ha llegado, es muy perseverante y muy decidido”, afirmó. Eso sí, cerró su respuesta con una reflexión de clara lectura política: “Lo importante es que llegas para un servicio público, pero no para quedarte”.

La entrevista también abordó su enfermedad. Ana Rosa recordó cómo recibió el diagnóstico de cáncer de mama y explicó que todo cambió de forma repentina: “Ocurre de un día para otro. Un día estás bien y todo cambia”. La presentadora añadió que el golpe llegó en una revisión médica: “Te vas a una revisión y te dicen que tienes cáncer y, además, un cáncer complicado, de mama”.

Noticias relacionadas

Quintana aseguró que afrontó el proceso con confianza desde el primer momento. “No he tenido miedo en ningún momento. Siempre he confiado en que me iba a curar”. También destacó el papel de su entorno durante el tratamiento: “Lo que más fuerza me dio fue mi familia y mis compañeros”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de bastones de aluminio para trekking al precio más bajo por el Día de la madre: por solo 14,99 euros
  2. Cambios en el permiso de conducir a los conductores nacidos entre 1956 y 1961 tras la norma de la DGT: los motivos por los que no se podrá conducir a partir de 2026
  3. El Gobierno lanza la ayuda de 4.000 euros para contratar empleadas de hogar para el cuidado de niños o mayores: aún hay plazo para pedirla
  4. Adiós a la Zona Baja en emisiones (ZBE) tras la decisión del Tribunal supremo: avala la anulación
  5. El restaurante de Llanera que recomiendan dos grandes guías gastronómicas cocina 'sin estridencias' y 'te hará disfrutar desde el primer plato hasta el postre
  6. Los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán solicitar hasta el 100% de su pensión
  7. Sheila Guitián, la maestra asturiana que acabó siendo camionera: 'Hago 150.000 kilómetros al año, son muchas horas y con dos hijos es duro
  8. Oviedo se prepara para San Mateo: ya tiene fechas para las fiestas, conciertos ya cerrados y los hosteleros que empiezan a preparar las casetas

Dermatitis atópica, una enfermedad crónica todavía muy desconocida: "Picor las 24 horas del día"

Dermatitis atópica, una enfermedad crónica todavía muy desconocida: "Picor las 24 horas del día"

Llanes se suma a la carrera solidaria ‘Wings for Life World Run’

Llanes se suma a la carrera solidaria ‘Wings for Life World Run’

Barbón rechaza asumir (por ahora) responsabilidades políticas por Cerredo, y la oposición incrementa la presión: "Es un mentiroso"

Un síncope de un pasajero en un avión que llegaba de Canarias obliga a desplazar una ambulancia de Avilés al Aeropuerto de Asturias

Un síncope de un pasajero en un avión que llegaba de Canarias obliga a desplazar una ambulancia de Avilés al Aeropuerto de Asturias

Continúan en mayo y junio los cortes por obras en los túneles del Huerna, incluyendo el del Negrón, en pleno debate por las tarifas

Continúan en mayo y junio los cortes por obras en los túneles del Huerna, incluyendo el del Negrón, en pleno debate por las tarifas

¿Cuánto ha cambiado la enfermería en el hospital San Agustín de Avilés? Loli, Mayte, Ana, Gabriela y Fe cuentan su evolución en el último medio siglo

¿Cuánto ha cambiado la enfermería en el hospital San Agustín de Avilés? Loli, Mayte, Ana, Gabriela y Fe cuentan su evolución en el último medio siglo

El abogado del juicio del "Matador" apuñalado en Oviedo recibe el alta y la Policía Nacional sigue sin descartar ninguna hipótesis

El abogado del juicio del "Matador" apuñalado en Oviedo recibe el alta y la Policía Nacional sigue sin descartar ninguna hipótesis

El PSOE de Llanes defiende la declaración de zonas tensionadas en el concejo y acusa al Alcalde de "incoherencia"

El PSOE de Llanes defiende la declaración de zonas tensionadas en el concejo y acusa al Alcalde de "incoherencia"
Tracking Pixel Contents