Duro varapalo para Gabriela Guillén tras pasar 4 días sin su hijo y señalar a Bertín Osborne: "Lo conozco muy bien"

Nada como poner tierra de por medio para que las aguas se calmen y eso es lo que parece que ha ocurrido entre Gabriela Guillén y Bertín Osborne. Después de muchos dimes y diretes entre ellos, la empresaria decidió embarcarse en la aventura televisiva de sobrevivir en Honduras y ha sido a su vuelta cuando ha habido un reencuentro con el cantante jerezano de lo más familiar y que ha sido toda una sorpresa a sabiendas de cómo estaba la relación entre ellos tras hacer oficial la presentación del hijo que tienen en común.

Gabriela ha estado en 'El tiempo justo' y allí ha explicado cómo se ha gestado este encuentro por el que ella está "contenta": "Tenemos una comunicación fluida, le dije que me iba a ir a la Feria y Bertín dijo 'veniros a casa'. Yo le dije que me iba a coger un hotel y dijo 'veniros a casa'" y yo agradecida". No hubo más. Durante esos cuatro días en familia Gabriela ha contado que Bertín "estaba muy entregado al niño, muy pendiente y el niño también y eso me hace muy feliz".

Segunda oportunidad

No hubo nervios por parte de Gabriela al plantearse estar bajo el mismo techo en casa de Bertín durante cuatro días. "Le conozco muy bien y sé cómo es convivir con él", ha dicho. Ha dejado claro que hay "amor sí, pero por mi hijo", aunque ante la posibilidad de retomar la relación amorosa con el jerezano la paraguaya no es tan tajante: "No voy a decir de esta agua no beberé, pero a día de hoy le tengo mucho cariño, cariño y respeto hacia él".

Bertín Osborne es un hombre nuevo. Dejando atrás las polémicas que ha protagonizado en los últimos tiempos, la suerte le sonríe al presentador tanto en el terreno personal como en el laboral; con nuevos proyectos televisivos a la vista e inmerso en la transformación de su impresionante finca de Sevilla en un hotel rural de lujo, ha saldado su deuda con Hacienda después de pagar un millón de euros: "No debo ni un céntimo" ha asegurado en declaraciones a LOC en la fiesta que su íntimo amigo 'El Turronero' ha celebrado en la Feria de Abril.

Una reaparición en la que, presumiendo de su "feliz soltería" y dejando claro que lo último que quiere en este momento es volver a enamorarse, el artista también ha revelado que su relación con el hijo que tiene en común con Gabriela Guillén atraviesa por uno de sus mejores momentos, ya que aprovechando la presencia de la paraguaya en la ciudad andaluza para asistir a la Feria, el pequeño Arian David habría estado con él en su finca e incluso se habrían bañado juntos en la piscina.

Un reencuentro muy especial padre e hijo sobre el que la exconcursante de 'Supervivientes', que está retomando poco a poco la normalidad tras su paso por el reality, se ha pronunciado por primera vez ante las cámaras de Europa Press.

Aunque en un primer momento no ha querido confirmar si ha coincidido con Bertín en Sevilla, no ha podido contener su sorpresa al enterarse por la prensa de que ha sido el propio cantante el que ha contado su encuentro con el niño en su finca: "¿Ah sí? ¿Lo ha dicho él?". "Sí, sí, estamos bien. Esto es normal ¿no? que pase unos días con su padre" ha expresado, reconociendo que está "muy contenta" porque su pequeño haya podido disfrutar de su padre.