Pista extra
Hecho insólito en 'Pasapalabra': Roberto Leal se salta las normas del concurso para ayudar a los participantes
El presentador dio una pista extra a los concursantes después de que ninguno lograra reconocer la canción de Edurne y Leire Martínez.
Carlos Merenciano
‘Pasapalabra’ vivió una situación poco habitual durante ‘La pista musical’. Javier Alonso y David Trigo, los dos concursantes actuales del programa de Antena 3, se quedaron completamente bloqueados ante una canción reciente y Roberto Leal decidió intervenir con una ayuda adicional que no forma parte de la mecánica habitual de la prueba.
El tema elegido era ‘No se me da bien odiarte’, de Edurne y Leire Martínez, una canción publicada este 2026. Como marca la dinámica del concurso, los aspirantes fueron recibiendo fragmentos progresivos de la canción y varias pistas sobre su título. Primero escucharon cinco segundos del inicio, después un verso —“hagas tripas de este corazón”— y más tarde una reformulación: “No soy bueno en tenerte odio”. Aun así, ninguno de los dos se atrevió a dar una respuesta.
La falta de reacción sorprendió porque ni Javier ni David llegaron a probar suerte. Incluso cuando Roberto Leal les indicó que el título estaba formado por seis palabras y les dejó escuchar parte del estribillo por un solo segundo, los dos continuaron sin encontrar una opción. Fue entonces cuando el presentador decidió romper por un momento la dinámica de la prueba.
“Esto no lo hacemos nunca, pero estoy hoy juguetón”, dijo Leal antes de ofrecer una pista extra fuera de lo previsto. El presentador les dio las tres primeras palabras del título: “No se me…”. Con ese empujón, David Trigo logró completar la respuesta correcta: “No se me da bien odiarte”, sumando así el punto para el equipo azul.
Tras resolver el momento, Leal intentó justificar el despiste de los concursantes por la novedad del tema. “Claro, como tiene menos de tres meses y vosotros ahora siempre estáis estudiando...”, comentó en tono distendido. El presentador cerró la secuencia enviando un guiño a Edurne y Leire Martínez e invitándolas a visitar el programa, después de una prueba que dejó una de las escenas más curiosas de la semana en ‘Pasapalabra’.
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