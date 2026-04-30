Sara Carbonero, rota de dolor, comparte una desgarradora carta de despedida a su madre: "No encuentro sentido ni rumbo"
"Tanto amas, tanto duele", reconoce la periodista
EP/E.F
Sara Carbonero se enfrenta a uno de los momentos más complicados de su vida. El pasado lunes 13 de abril, su madre, Goyi Arévalo, fallecía tras hacer frente a una larga enfermedad. Un duro revés para la periodista, quien siempre ha presumido de la inquebrantable relación con su progenitora, su pilar fundamental.
Una desgarradora carta
Casi dos semanas después de la fatídica noticia, la periodista ha compartido en sus redes sociales un último adiós acompañado por un carrusel de fotos de algunos de los momentos más memorables junto a su madre. Y lo ha hecho de la mejor forma que sabe, escribiendo. "Lo hago por ti, porque siempre me decías que escribiese más, que te encantaba leerme", comenzaba.
A pesar de su habitual discrección, Sara ha querido abrir su corazón y mostrar cómo se siente en estos duros momentos. "Aún no puedo creer que no vaya a sonar el teléfono cada mañana, la primera de las tres o cuatro llamadas del día. Ni que no pueda volver a abrazarte nunca más. Tampoco podré buscar refugio en ti ni escuchar tus consejos, esos que siempre me salvaban", reconoce.
"Creo que lo que peor llevo es que la vida siga como si nada porque para mí es como si el mundo se hubiese parado", afirma, dejando claro que lo que más le gustaría es poder seguir compartiendo la vida junto a su madre, su mayor apoyo.
Además, Sara confesaba la enorme rabia que siente tras hacer frente a esta pérdida tan dura como inesperada. "Sé que lo que tú querrías es vernos bien, por eso intento cada día levantarme. Por eso no quiero que la tristeza y la rabia que siento ahora me paralicen. Por eso aquí abajo somos más piña que nunca, Irene, los niños... Nos cuidamos como a ti te gustaría" añade, reconociendo el enorme esfuerzo que supone retomar sus rutinas sin la presencia de su madre.
Pese a la dura pérdida, la periodista ha dejado muy claro que su madre seguirá siendo un referente en su vida: "Mamá, no habrá un solo día en el que no piense en ti, tu recuerdo seguirá vivo por siempre y tú seguirás viva en mi corazón".
Las desgarradoras líneas de su escrito terminan con una emotiva petición hacia su madre: "Ayúdanos y danos fuerza para aprender a vivir sin ti, mándanos alguna señal. Estaré atenta a las estrellas fugaces". Además, no ha dudado en lanzarle una promesa cargada de simbolismo: "Te escribiré cada día. Dirección el cielo".
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