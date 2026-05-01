Gabriela Guillén sale en defensa de Bertín Osborne en su faceta como padre: "Lleva ejerciendo mucho tiempo"
La empresaria se ha pronunciado contundente sobre esta nueva etapa con el padre de su hijo
EP/E.F
Después de meses en el ojo del huracán mediático, Gabriela Guillén y Bertín Osborne han puesto punto y final a una guerra que parecía interminable.
Primeramente, por un difícil proceso de reconocimiento de paternidad del pequeño y posteriormente, por meses marcados por duros reproches y tensiones cruzadas.
El fin de las hostilidades
Ahora, la empresaria ha hecho unas declaraciones tan sorprendentes como inesperadas. Y es que el clima entre Gabriela y Bertín parece haberse relajado con el fin único de garantizar el bienestar de su hijo.
En este contexto, la paraguaya se ha pronunciado con unas palabras en las que no solo rebaja la tensión, sino que, además, sale en defensa del cantante en su faceta como padre.
Un vínculo inquebrantable
"Lleva ejerciendo de padre mucho tiempo", afirma, marcando punto y final a las especulaciones sobre una posible mala relación y aisladas visitas con el menor.
Asimismo, y dejando a un lado las polémicas pasadas, Gabriela ha incidido en que padre e hijo han formado una conexión especial: "Se adoran, se adoran", señalaba. Unas palabras que muestran cómo ambos han decidido cerrar una etapa marcada por la tensión para dar lugar a una fase mucho más estable.
Puerta abierta a la familia
Ante la pregunta de si los otros hijos del cantante llegarán a conocer al pequeño, su respuesta ha sido bastante contundente: "Cuando quieran". Con estas palabras deja la puerta abierta a una relación entre hermanos, poniendo por delante la normalización y la suma de afectos en esta nueva realidad familiar.
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