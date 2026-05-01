Isabel Jiménez desvela cómo se encuentra Sara Carbonero tras la muerte de su madre

Sara Carbonero se enfrenta a uno de los momentos más complicados de su vida. El pasado lunes, 13 de abril, su madre, Goyi Arévalo, fallecía tras hacer frente a una larga enfermedad. Un duro revés para la periodista, quien siempre ha presumido de la inquebrantable relación con su progenitora, su pilar fundamental.

Un último adiós a través de las letras

Casi dos semanas después de la fatídica noticia, Sara compartía en sus redes sociales un último adiós acompañado por un carrusel de fotos de algunos de los momentos más memorables junto a su madre. Y lo hacía de la mejor forma que sabe, escribiendo. "Lo hago por ti, porque siempre me decías que escribiese más, que te encantaba leerme", comenzaba.

Una pérdida difícil de asimilar

A pesar de su habitual discrección, la periodista quiso abrir su corazón y mostrar cómo se siente en estos duros momentos. "Aún no puedo creer que no vaya a sonar el teléfono cada mañana, la primera de las tres o cuatro llamadas del día. Ni que no pueda volver a abrazarte nunca más. Tampoco podré buscar refugio en ti ni escuchar tus consejos, esos que siempre me salvaban", reconocía.

Iker Casillas, presente en el duelo

Demostrando una vez más la buena relación que mantienen, Iker Casillas no dudó en aparcar sus compromismos profesionales para trasladarse hasta el tanatorio de Corral de Almaguer y brindar apoyo a su exmujer y madre de sus tres hijos en el último adiós a su madre.

Una presencia de lo más significativa, ya que más allá de la cordialidad que mantienen, también conservaba una estrecha relación con la que fue su suegra. Ambos fueron los responsables de cuidar a los pequeños de la casa cuando la fundadora de la marca 'Slow Love' fue operada de urgencia a principios de enero en Lanzarote.

El refugio en su círculo más íntimo

En este contexto, Isabel Jiménez ha vuelto a ser el gran apoyo de Sara en uno de los momentos más delicados de su vida. En una de sus últimas apariciones públicas, la presentadora ha explicado, con la discreción que siempre ha marcado su amistad, cómo se encuentra la toledana en estos duros momentos.

Sin entrar en detalles, Isabel resumía así la situación: "Nada, pues pasando el duelo". Una respuesta breve, pero muy elocuente, que refleja tanto el dolor como la voluntad de proteger la intimidad de su amiga.

El entorno de Sara ha permanecido muy cerca en todo momento. Pendientes, sus seres queridos no se han separado de la periodista en estas semanas, acompañándola en su día a día y en los actos más significativos de la despedida.

Isabel ha sido una de las personas que más apoyo le ha brindado, consolidando una amistad de años que va mucho más allá de lo profesional y que, una vez más, se ha demostrado en los momentos más difíciles.