Regla inesperada
Lola Índigo y Manu Sánchez destapan una curiosa prohibición de ‘Tu cara me suena’ con los famosos de más edad
Los dos exconcursantes del talent de Antena 3 recordaron en un directo de IlloJuan el criterio que seguía el programa para evitar imitaciones delicadas
Carlos Merenciano
Lola Índigo y Manu Sánchez han revelado una de las normas más llamativas de ‘Tu cara me suena’ durante un directo de Twitch de IlloJuan. La cantante y el humorista, que coincidieron en una charla con varios rostros andaluces, recordaron que el programa evitaba asignar imitaciones de artistas de edad muy avanzada por una razón tan práctica como incómoda: el desfase entre la grabación y la emisión.
La conversación la abrió Lola Índigo al preguntarle directamente a Manu Sánchez por aquella indicación interna del formato. “Manu, ¿tú te acuerdas, en ‘Tu cara me suena’, que no nos dejaban imitar a gente mayor por si se morían hasta que...? No nos dejaban imitar a gente que estuviera muy, muy, muy mayor?”, comentó la artista. Sánchez confirmó el recuerdo, aunque lo definió como “una premisa un poquito cruel”.
La propia Lola explicó el motivo con claridad: “Por si se morían de ahí a que se emitiera el programa”. IlloJuan quiso saber cuánto tiempo pasaba entre las grabaciones y la emisión, y Manu detalló que podían existir varios meses de margen. “Un mes o dos por delante. Digamos que lo que se emitía, lo que tú habías grabado, había como dos meses o tres. Lo que tú grababas en enero, a lo mejor salía en abril”, señaló.
El streamer resumió entonces el riesgo que intentaba evitar el programa: “Claro, y se podía morir la persona en cuestión”. Manu Sánchez reconoció que esa posibilidad condicionaba algunas propuestas de imitación y bromeó con el proceso de selección: “Hay como un comité que valora...”. Cuando IlloJuan preguntó quién decidía eso, el humorista respondió con ironía: “La necroporra, no sé si van... Si le intentan coger algún pelo a la persona o algo, no lo sé, como para hacerle la analítica completa”.
Aunque ambos hablaron entre bromas, los dos coincidieron en que aquella regla resultaba extraña. “No sé cómo lo hacen. Pero es verdad que es un poquito raro”, admitió Manu Sánchez antes de cerrar la reflexión: “Entonces, yo qué sé, venga, vale, gente muy mayor, no. Entonces es un poquito como cruel”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros un conductor que respetaba la velocidad de la vía e iba solo: la Guardia Cvil extrema la vigilancia por la nueva S-51 b
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los auriculares deportivos más baratos del mercado: autonomía de hasta 30 horas
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de bastones de aluminio para trekking al precio más bajo por el Día de la madre: por solo 14,99 euros
- Atención conductores asturianos: atascos kilométricos en las próximas horas por lo ocurrido en las principales vías de salida
- El Gobierno lanza la ayuda de 4.000 euros para contratar empleadas de hogar para el cuidado de niños o mayores: aún hay plazo para pedirla
- Avilés despide a Marcos 'el Figu', uno de los personajes más icónicos de la hostelería de la villa
- Aterriza en España el radar de velocidad más temido hasta la fecha: 9.980 conductores sancionados en 72 horas por el radar que supera en tamaño al resto
- Cambios en el permiso de conducir a los conductores nacidos entre 1956 y 1961 tras la norma de la DGT: los motivos por los que no se podrá conducir a partir de 2026