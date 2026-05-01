Marta Peñate pasa de ser la más querida a la más odiada por "presumir" de su última adquisición, que podría llegar al millón de euros: "Y los demás levantándonos a las cinco de mañana para ir a trabajar"

Marta Peñate es una colaboradora habitual y concursante de reality de Telecinco que, además, ejerce como influencer, donde acumula 1,1 millones de seguidores tan solo en Instagram. A través de esta red social comparte muchos aspectos de su vida: ha mostrad las dificultades y el dolor de no poder quedarse embarazada, sus viajes con sus parejas, consejos de belleza, etc.

Pero ahora, la colaboradora ha subido un vídeo enseñando cómo va a ser su nueva casa. Una publicación que ha dividido a sus seguidores. Al compartir los inmuebles guardados, los usuarios se han percatado de que los precios oscilan entre los 700.000 euros y el millón de euros. Al tratarse de su lista de búsqueda y su motor de favoritos - compartida con Tony Spina en la plataforma donde han encontrado su vivienda-, se entiende que el precio de su chalé se encuentra en esa horquilla de precios, cuentan desde Outdoor.

"Parece que os estéis riendo de la gente normal. ¿Sabéis cómo está la vivienda para que andes subiendo tu lista de favoritos? Por justicia social y por vergüenza, esto no deberíais compartirlo"; "Y los demás levantándonos a las cinco de mañana para ir a trabajar y ganar una mierda"; "Da bastante vértigo ver esto cuando sabes que hay gente dejándose la piel cada día en trabajos esenciales y aun así no puede aspirar ni de lejos a algo así. Y no es envidia, es la evidencia de lo distorsionado que está todo, donde se premia mucho más la exposición que el esfuerzo real. No es algo personal contra tí Marta porque me caes bien realmente, es simplemente el reflejo de un sistema cada vez más desconectado de la vida de la mayoría"; "Todo eso lo has ganado de criticar a los demás y no de trabajar", son algunos de los comentarios que han dejado los usuarios en la publicación de la influencer.

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La influencer no ha dudado en responder a sus críticos y dar rienda suelta a su sinceridad. "¿En serio crees que tengo la culpa yo? En ningún momento es para faltar el respeto ni reírme de nadie. Ojalá todos tuvieran un sueldo más alto y vivierais más desahogados. Pero para eso habría que escribir a los políticos. Yo no soy la culpable. [...] "Me doy con un canto en los dientes por tener jardín propio y piscina propia. No todo el mundo se puede permitir eso. ¿Qué más quiero en esta vida? Una casa independiente en Madrid del millón y medio no baja, y muchas veces cuesta menos y hay que reformarla entera", ha señalado.