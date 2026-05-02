Isa Pantoja no cree en el perdón de su madre y Kiko Rivera: "Busca reconciliarse por necesidad porque no le gusta estar solo"

Tras la sorprendente reconciliación, aún sin escenificar oficialmente, entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja, ha sido el turno de la pequeña de la familia. Isa Pantoja hablaba en 'De viernes' para explicar cómo está viviendo este acercamiento repentino entre su madre y su hermano, el lugar en el que queda ella, y cómo ha sido dejarse ver junto a María del Monte y sus hijos, viviendo la Semana Santa en uno de los balcones, como cualquier familia.

A Isa el perdón entre su madre y su hermano le parece "de película". No tuvo reparos en confesar que piensa que "esto tiene que ver con Cantora" y, pensando sobre todo en Kiko, afirmó que espera que este acercamiento "sea sincero porque él ya no tiene a mucha gente en su vida" y, según ella, "busca reconciliarse por necesidad porque no le gusta estar solo".

La hija pequeña de la tonadillera respondió a su hermano y le dejó claro que ella no necesita ningún "empujón" para hablar con su madre, porque según Isa, ahora es el turno de la artista. "Si me llamase claro que le cogería el teléfono", admitió. Y fue tajante: necesita un perdón de su madre. "Ahora soy madre y hay cosas que no voy a entender nunca, la perdonaré, pero no las voy a entender nunca".

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A Isa Pantoja le cambia el semblante al hablar de María del Monte. La dureza se vuelve dulzura, se relaja y se calma porque, según confiesa, es lo que siente cuando está con la cantante se sevillanas: "Con María no hay misterio, si la quiero ver, cojo el coche y voy y si la quiero llamar, la llamo", dijo. "Es como si no hubiera pasado el tiempo", afirmó añadiendo que María le había contado muchas "cosas bonitas" de su niñez, "desbloqueando" recuerdos. Para Isa, esta situación con su 'nana' es tan importante que lo tiene claro, no quiere que nada ni nadie fracture esta relación que mantienen: "Ya que no he podido disfrutar de ella, espero que mis hijos sí lo hagan".