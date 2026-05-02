Lydia Lozano sobre la recaída de Charly: "Si yo soy la que estoy en su lugar, me tomo un par de pastillitas y ya está, eutanasia"

La periodista Lydia Lozano continúa al pie del cañón cumpliendo con su agenda laboral y también estando junto a su marido, Charly, que sigue convaleciente y tratando de superar sus problemas de salud después de que la operación de espalda a la que se sometió a finales de 2025 se complicara. Hace unas semanas ya explicó que la situación no había mejorado y la comunicadora ha vuelto a dar una última hora que denota que toca seguir luchando.

"Ha vuelto la bacteria, entonces estamos chungos porque es volver como un poquito a la casilla de salida", ha explicado Lydia. "Y yo lo único que quiero es que ande, que coja su coche, que haga su vida", ha añadido con una sonrisa. Porque a optimista no le gana nadie y a resiliente tampoco.

Lozano está preocupada por su marido, pero su sentido del humor hace más llevadera la situación y así lo cuenta ella: "En mi vida, en tantos años que llevo con Charly, que deben ser como 100 he estado tanto con Charly ¿No te das cuenta de que en nuestra vida hemos estado tanto tiempo juntos? Pero bueno, si esto no nos separa, ya no nos separa nada?", ha dicho con su habitual sonrisa.

Noticias relacionadas

Y ha desvelado que "él está hasta las narices ya, pero está aguantando como un jabato. Si yo soy la que estoy en la cama y dependo de él para esto, me tomo un par de pastillitas y ya está, eutanasia".