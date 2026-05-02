En 'La roca'
"Me van a echar de laSexta": El surrealista momento en el que Nuria Roca tuvo que parar su programa para frenar una promo de TVE
Ricardo Moure deja atónita a la presentadora de 'La Roca' al colar publicidad de su nuevo proyecto en TVE: "¿Estás promocionando otra cadena?"
Kevin Rodríguez
Momento de máxima tensión —y muchas risas— el que se ha vivido este domingo en el plató de 'La Roca'. Lo que parecía un debate científico rutinario sobre la higiene alimentaria ha terminado con Nuria Roca interrumpiendo el programa tras presenciar algo inaudito: cómo uno de sus colaboradores intentaba "colar" un programa de la competencia en pleno directo de laSexta.
Todo comenzó cuando el equipo analizaba la famosa 'regla de los cinco segundos' (aquella que dice que si la comida cae al suelo y la recoges rápido, no pasa nada). Mientras Juan del Val aportaba datos sobre la base científica de esta teoría, el biotecnólogo Ricardo Moure lanzó el dardo que dinamitó la escaleta.
"Yo esto lo había hecho ya hace años en 'Órbita Laika'", soltó Moure sin ningún tipo de filtro, haciendo referencia al veterano espacio de divulgación de La 2.
La reacción de la presentadora no se hizo esperar. Consciente de que Moure acaba de estrenar temporada como copresentador en la cadena pública, Nuria Roca frenó en seco la mesa de debate: "Paremos máquinas. ¿Estás promocionando un programa de otra cadena?", le espetó entre la sorpresa y la ironía.
Lejos de achantarse, Moure respondió con total naturalidad y entre risas: "¡Porque ahora lo presento yo!", desatando el caos y el cachondeo generalizado entre el resto de colaboradores.
Juan del Val no quiso dejar pasar la oportunidad de hurgar en la herida, señalando que el comentario de Moure no solo era publicidad, sino un "menosprecio" al ritmo de 'La Roca': "No solo lo ha promocionado, sino que ha dicho 'allí sí y aquí llegáis muy tarde'". Por su parte, Nacho García le preguntó a su compañero si debían llamar ya al espacio de TVE, "el programa de los listos".
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