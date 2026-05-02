Terelu Campos confiesa qué sabe del nombre de su futura nieta
La colaboradora de televisión ha despejado todas las dudas sobre qué conoce del nombre de la pequeña
EP/E.F
Hace apenas dos meses, Alejandra Rubio hacía pública su decisión de abandonar la televisión de forma indefinida: "Me voy a retirar, no me compensa". Un anuncio que llegaba tan solo días después de su polémica y sincera entrevista en el programa ¡De Viernes!.
Un embarazo bajo el foco mediático
Sin embargo, la hija de Terelu Campos continúa acaparando numerosos titulares. Gran parte de ellos relacionados con la llegada de su segunda hija y con la publicación de su primera novela. Pese a que tiempo atrás ya había rumores, no fue hasta su polémica entrevista en el mes de marzo, cuando Alejandra confirmó lo que muchos ya sospechaban: estaba embarazada. Una noche en la que también se sinceró sobre lo duro que ha sido para ella conciliar su vida personal con estar siempre situada en el foco mediático.
Refugiada en las redes y su faceta como escritora
Centrada en su profesión como escritora y pese a querer estar alejada de los medios, Alejandra no ha abandonado en ningún momento a su comunidad digital, y es por eso que hace unas semanas compartía a través de sus redes sociales una de las publicaciones más emotivas: un tierno vídeo en el que muestra la reacción de Carlo Costanzia al conocer que se convertirá en padre de una niña.
A partir de ese momento, las quinielas y suposiciones en cuanto al nombre que recibirá la pequeña no han cesado. Pero ninguna de las partes suelta prenda. Por supuesto que Teresa es uno de los que más suena, el nombre de la abuela de Alejandra es importante para su familia, igual que Carlo lo es para la de su pareja.
La reacción de Terelu Campos
Ahora, Terelu ha reaparecido frente a las cámaras y ha despejado la duda sobre si ya conoce el nombre de su futura nieta. "No tengo ni idea de eso. Te prometo que no lo sé, que no lo pregunto", afirma la futura abuela. "El otro estaba clarísimo", asegura, haciendo alusión al de su primer nieto.
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