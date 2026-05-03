Ana Obregón responde a las críticas de Yolanda Ramos por el "pastón" que cobraba por sus "posados veraniegos": "Me ha llamado"
La biólogo considera a la cómica "colega y amiga" y no quiere entrar en polémicas
Yolanda Ramos se está convirtiendo en la reina de la controversia. Tras sus palabras en los Goya quejándose por la mayor presencia de influencers en detrimento de los intérpretes, aún colean y recientemente quiso aclararlas: "Yo no las critiqué, creo que es un medio de comunicación nuevo. Además, prefiero ver jóvenes forrados que no a jóvenes de becarios hasta los 36".
"¿Que no dicen grandes cosas? Bueno, hemos tenido que aguantar muchos posados veraniegos que no hacía el personaje en sí y le pagaban un pastón. Al menos estos se lo curran", añadió. No dijo el nombre de Ana Obregón, pero cuando se le preguntó si hacía alusión a la presentadora la respuesta no dio lugar a dudas: "Sí, por ejemplo, sin ir más lejos".
Como era de esperar, Ana Obregón ha respondido a su compañera y ha dado por zanjada la polémica, aunque ha negado que Yolanda se haya disculpado con ella: "Me ha llamado, ha dicho que no sé si me ha molestado, pero es que a mí no me molesta nada". La protagonista de 'Ana y los siete' aclara que quien fuese su imitadora oficial en 'Homo Zapping', "es colega, es amiga", por lo que no hay disputa alguna entre ellas.
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