La historia de amor de Juan del Val y Nuria Roca: 25 años de matrimonio y una relación que sigue creciendo

La historia de amor entre Juan del Val y Nuria Roca comenzó de la manera más inusual a finales de los años 90. Fue, sin duda, un flechazo a primera vista. Juan vio a Nuria en la televisión -ella era la presentadora del programa Waku Waku- y se sintió atraído de inmediato. Desde ese momento, el escritor decidió hacer todo lo posible por forzar un encuentro, y lo consiguió cuando logró entrevistarse con ella para la revista Man.

El capítulo más desconocido de Juan del Val

Sin embargo, durante la celebración del ciclo Presencias Literarias, en la Universidad de Huelva, el escritor hizo una confesión tan sorprendente como inesperada. Antes de cruzarse con Nuria, Juan estuvo casado con otra mujer, un capítulo de su vida que hasta ahora había mantenido en privado y que, por supuesto, desconcertó a todos los presentes.

La hasta entonces desconocida exmujer del colaborador es una mujer de Huelva de la que nadie sabía nada. “Todos sabéis de mi vida. Estoy casado con Nuria desde hace 25 años y viviendo con ella desde hace 28, pero yo antes estuve casado con una mujer de Huelva”, reveló con total naturalidad.

“Con Huelva tengo un vínculo real y emocional, estar aquí en la universidad me hace sentir algo muy especial. Adoro esta provincia, adoro esta ciudad”, explicó, según Huelva Información.

El primer encuentro: química instantánea

El primer encuentro entre Juan y Nuria estuvo lleno de química y tensión. Después de la entrevista, Juan se ofreció a llevarla al aeropuerto, lo que desembocó en un pequeño incidente: Nuria perdió su vuelo. Sin embargo, este contratiempo fue la chispa que encendió una relación que no tardaría en florecer. Juan no tardó en encontrar la excusa perfecta para volver a tropezarse con ella y continuar conociéndola.

El inicio de una familia

En octubre de 2000, tras un intenso noviazgo, Juan del Val y Nuria Roca decidieron dar un paso más en su relación y se casaron en una emotiva ceremonia celebrada en Valencia. Con la boda, la pareja no solo selló su amor, sino que también comenzó a formar una familia que con el tiempo crecería con tres hijos, Juan (23), Pau (19) y Olivia (15).

A lo largo de estos 25 años, la relación de Juan y Nuria ha demostrado ser sólida y estable. A pesar de las exigencias del foco mediática y los altibajos naturales de cualquier relación, su amor ha seguido fortaleciéndose. Hoy, más que nunca, siguen siendo una de las parejas más solidas del panorama nacional. Unidos tanto en el ámbito personal como en lo profesional.

Juan del Val, un marido admirado

Asimismo, el colaborador de televisión no escatima en palabras cuando se trata de expresar su amor y admiración por su la presentadora. En varias entrevistas, ha declarado que ella es "la mujer de su vida" y la madre que siempre soñó para sus hijos. En cada logro profesional, Juan no duda en dedicar siempre unas palabras de aliento hacia su esposa, dejando claro que si algo les une es el amor verdadero.

Una de las parejas más queridas del panorama televisivo

Tras más de 25 años de matrimonio, Juan y Nuria siguen siendo una de las parejas más estables y admiradas en el ámbito televisivo. Su relación es, sin duda, un ejemplo de durabilidad y complicidad, demostrando que, incluso en el ojo público, el amor verdadero puede resistir.