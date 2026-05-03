Luitingo estalla tras las críticas por su relación con Jessica Bueno: "¿Sólo se me va a crucificar a mí?"

A pesar de que su relación con Jessica Bueno terminó hace más de doce meses, Luitingo sigue lidiando con las secuelas de aquel mediático romance. El artista ha confesado que los comentarios negativos de los haters en redes sociales empieza a pasarle factura, admitiendo que, aunque intenta centrarse en su carrera musical, hay días en los que el agotamiento mental por los ataques constantes le supera.

Luitingo, harto de las críticas

"Llega un momento que el cuerpo te coge diferente", explicaba, al referirse a la insistencia de los detractores en su comunidad digital. Visiblemente saturado, el cantante ha lanzado un mensaje: "Las mentiras tienen las patas muy cortas y el tiempo lo pone todo en su sitio y que ya está, cada uno con sus redes sociales dice y hace lo que quiera", asegurando que las falsedades no se mantienen en el tiempo y cuestionando por qué todas las críticas y acusaciones giran en torno a él: "¿Solo se me va a crucificar a mí?", se pregunta.

Respecto a lo que Jessica pueda pensar de estos comentarios, el intérprete se muestra tajante y asegura que le resulta "indiferente", aunque lanza una advertencia al recordar que "todo en la vida tiene consecuencias".

La tajante respuesta de Jessica Bueno

Por su parte, la modelo sevillana ha optado por no alimentar la polémica. Al ser preguntada sobre las palabras de su ex, Jessica ha sido clara y rotunda: "No tengo nada que decir".