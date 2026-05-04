La entrevista más esperada de ´La Revuelta´ que deja boquiabierto a Broncano en el último minuto

Hecho inédito en ´La Revuelta. En su última entrega, David Broncano y compañía recibieron en plató la visita del periodista y presentador de laSexta Jordi Évole, inmerso en el final de temporada de ´Lo de Évole´ y en la promoción de ´Sidosa´, documental que produce junto a Eduardo Casanova. La presencia del comunicador catalán en TVE supone un cruce poco habitual entre cadenas rivales. "Es una visita excepcional", bromeaba el propio Broncano al anunciar la visita la pasada semana.

En mitad de la batalla por el liderazgo en el access que cada noche se vive entre el formato de La 1 y ´El Hormiguero´ de Antena 3, las referencias a la convivencia entre ambas cadenas fueron inevitables desde el mismo inicio de la entrevista. "Has avisado que venías. Quizá hoy es un día en que las relaciones se pueden normalizar. Eres el primero que vienes", comentó en cuanto su invitado tomó asiento, recibiendo una respuesta inmediata: "Yo nunca las he tenido no normalizadas. Si alguien no las tiene normalizadas es su problema", confesó, en la que pudo ser interpretada como una posible alusión a Pablo Motos. De hecho, esta aparición en el formato de El Terrat toma una dimensión especial teniendo en cuenta que en los últimos años no se ha dejado ver junto a Trancas y Barrancas en el que es un espacio natural de promoción del grupo Atresmedia. Évole recurrió a la ironía a la hora de poner sobre la mesa esta rivalidad por las audiencias, acentuada dado el buen momento por el que atraviesa La 1, que ha firmado su mejor abril en catorce años. "Hay tensiones porque claro, si Televisión Española está copiando toda la programación de laSexta". Entre risas, el conductor de ´La Revuelta´ le ¨reprochaba¨ el fichaje por la privada de Marc Giró tras capitanear ´Late Xou´ en TVE. "Eso ha sido un acierto", senteciaba, para a continuación reafirmarse en la fantástica relación personal que le une desde hace años a David Broncano con un apretón de manos.

Tras una serie de carcajadas y bromas con Grison, colaborador del programa, el periodista sufrió un episodio de cataplexia en pleno directo. No es la primera vez que esto le sucede y por ello, Évole ya había advertido que podía ocurrirle. "Me ocurre con emociones positivas, especialmente la risa". Y así pasó, ya que ante el carrusel de preguntas y comentarios cada vez más disparatados, fue incapaz de controlar la risa y perdió en varias ocasiones el tono muscular. "Venga, va, por favor, estoy sudando. Yo creo que Atresmedia me ha enviado aquí a ver si me matabais", llegó a pedir en un intento por que la situación no se prolongase.

Sobre la ausencia de Eduardo Casanova en la entrevista promocional de la película documental, Jordi Évole disculpaba al actor de ´Aída y Vuelta´ comentando que se encontraba indispuesto, aprovechando la ocasión para alzar la voz en su defensa ante el odio del que está siendo víctima en redes sociales: "Ha sido un valiente haciendo este documental, explicando que tiene VIH desde los 17 años. A pesar de hacer un testimonio así, está recibiendo hate, hay gente que no tiene corazón. Edu no ha ganado ni un duro haciendo ´Sidosa´ y además esta película no ha recibido ni un euro público. Me da bastante rabia.", concluyó. Sin embargo, tiró de humor ante la fría acogida del proyecto: "Yo iba muy bien con el dinero, pero me lo he gastado haciendo ´Sidosa´ y no hemos recuperado ni un duro".

En los últimos minutos de la entrevista, David Broncano se interesó de nuevo por el vínculo del rostro de laSexta con la cadena pública, preguntándole si en alguna etapa había formado parte del ente. Aunque la respuesta fue negativa, sí confesó haber recibido ofertas en los últimos tiempos. "El mayor titular en el último minuto", exclamó con genuina sorpresa el presentador. No obstante, lo que podía haber sido toda una exclusiva se quedó en un chascarrillo del catalán: "Que va, me estaba tirando el pisto". Lo que sí es cierto es que ´Producciones del Barrio´, la empresa de Évole, es la encargada de producir el espacio conducido por Henar Álvarez ´Al cielo con ella´, que saltaba al prime time de La 1 hace unas semanas.