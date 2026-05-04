Regreso emotivo
‘Hay una cosa que te quiero decir’ ya tiene fecha de regreso a Telecinco y anuncia a sus dos primeras invitadas famosas
El programa de Jorge Javier Vázquez estrenará su séptima temporada el sábado 9 de mayo y competirá contra el regreso de ‘La Voz Kids’ en Antena 3.
Carlos Merenciano
Telecinco ya tiene fecha para el regreso de ‘Hay una cosa que te quiero decir’. El programa presentado por Jorge Javier Vázquez estrenará su séptima temporada el sábado 9 de mayo a las 22:00 horas, casi un año después de su última etapa en la cadena. El formato volverá a apostar por historias personales, reencuentros y mensajes pendientes entre protagonistas anónimos.
El estreno llegará con dos invitadas conocidas para acompañar a los participantes de la noche. María del Monte y Anabel Pantoja estarán en el plató de Jorge Javier, donde compartirán alguna historia personal y arroparán a quienes acudan al programa para vivir una de sus sorpresas.
La presencia de Anabel tendrá además un componente especial por su reencuentro televisivo con el presentador tras el final de ‘Sálvame’. La promoción del programa ya ha mostrado ese momento entre ambos. En las imágenes, Anabel Pantoja y Jorge Javier Vázquez se funden en un abrazo nada más verse, mientras ella le dedica un comentario cariñoso: “¡Qué guapo estás!”.
El regreso de ‘Hay una cosa que te quiero decir’ no llegará solo. Antena 3 estrenará esa misma noche una nueva temporada de ‘La Voz Kids’, por lo que las dos cadenas volverán a enfrentarse con dos apuestas familiares en el prime time del sábado. El duelo ya se produjo a mediados de 2025, cuando el talent de Atresmedia lideró cada enfrentamiento, aunque el programa de Telecinco consiguió datos muy competitivos para la cadena.
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