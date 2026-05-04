La inédita bronca entre dos invitados de Pasapalabra: "Ahora entiendo por qué chupas cámara”
El presentador, Roberto Leal, trata de poner orden tras lo ocurrido
Pasapalabra, el concurso de Antena 3 que presenta Roberto Leal, ha vivido un momento inédito tras la bronca entre dos de sus invitados: "Ahora entiendo por qué chupas cámara".
Y es que, como recuerdan en la web de Antena 3, el asiento que ocupan los invitados de Pasapalabra es clave a la hora de jugar. Los que están más cerca de Roberto Leal son los que empiezan cada prueba y suelen intervenir mucho más tiempo en pantalla.
Esta situación propició un pique entre Manuel Loureiro y Adriana Torrebejano. Y es que el escritor triunfó durante una prueba y Roberto Leal bromeó: "Bienvenido a Pasapalabra".
Y Loureiro le contestó: "Por una vez Adriana ha decidido no ser la protagonista absoluta y nos ha dejado un huequito a los demás, ahora entiendo por qué chupas cámara".
Respuesta
Adriana, por su parte, aseguró que había fallado "a propósito" para que se luciese su compañero.
- Multado con 200 euros un conductor que respetaba la velocidad de la vía e iba solo: la Guardia Cvil extrema la vigilancia por la nueva S-51 b
- Alarma en Oviedo: el Ministerio del Interior pide ayuda para encontrar a una niña de 5 años desaparecida desde el jueves
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la báscula digital de cuchara más barata del mercado: disponible por 4,99 euros
- Conmoción en Avilés por una multitudinaria pelea en pleno centro: puñetazos en un paso de cebra, gritos de '¡policía!' y un joven reducido por los agentes
- Multado un conductor con 500 euros pese a llevar la baliza v-16 pero cometer el erro en el techo del coche, donde se coloca: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Julián García Quirós, el cabo noreñés de 25 años que es el mejor tirador de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado: "Lo importante es la constancia en el entrenamiento"
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir los auriculares inalámbricos más potentes y baratos del mercado: hasta 36 horas de autonomía
- Investigan una violación a un joven que apareció aturdido en un parque de Gijón