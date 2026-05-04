La inédita bronca entre dos invitados de Pasapalabra: "Ahora entiendo por qué chupas cámara”

Pasapalabra, el concurso de Antena 3 que presenta Roberto Leal, ha vivido un momento inédito tras la bronca entre dos de sus invitados: "Ahora entiendo por qué chupas cámara".

Y es que, como recuerdan en la web de Antena 3, el asiento que ocupan los invitados de Pasapalabra es clave a la hora de jugar. Los que están más cerca de Roberto Leal son los que empiezan cada prueba y suelen intervenir mucho más tiempo en pantalla.

Roberto Leal. / Antena 3

Esta situación propició un pique entre Manuel Loureiro y Adriana Torrebejano. Y es que el escritor triunfó durante una prueba y Roberto Leal bromeó: "Bienvenido a Pasapalabra".

Y Loureiro le contestó: "Por una vez Adriana ha decidido no ser la protagonista absoluta y nos ha dejado un huequito a los demás, ahora entiendo por qué chupas cámara".

Respuesta

Adriana, por su parte, aseguró que había fallado "a propósito" para que se luciese su compañero.