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La inédita bronca entre dos invitados de Pasapalabra: "Ahora entiendo por qué chupas cámara”

El presentador, Roberto Leal, trata de poner orden tras lo ocurrido

La inédita bronca entre dos invitados de Pasapalabra: &quot;Ahora entiendo por qué chupas cámara”

La inédita bronca entre dos invitados de Pasapalabra: "Ahora entiendo por qué chupas cámara” / Antena 3

Benito Domínguez

Pasapalabra, el concurso de Antena 3 que presenta Roberto Leal, ha vivido un momento inédito tras la bronca entre dos de sus invitados: "Ahora entiendo por qué chupas cámara".

Y es que, como recuerdan en la web de Antena 3, el asiento que ocupan los invitados de Pasapalabra es clave a la hora de jugar. Los que están más cerca de Roberto Leal son los que empiezan cada prueba y suelen intervenir mucho más tiempo en pantalla.

Roberto Leal.

Roberto Leal. / Antena 3

Esta situación propició un pique entre Manuel Loureiro y Adriana Torrebejano. Y es que el escritor triunfó durante una prueba y Roberto Leal bromeó: "Bienvenido a Pasapalabra".

Y Loureiro le contestó: "Por una vez Adriana ha decidido no ser la protagonista absoluta y nos ha dejado un huequito a los demás, ahora entiendo por qué chupas cámara".

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Respuesta

Adriana, por su parte, aseguró que había fallado "a propósito" para que se luciese su compañero.

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