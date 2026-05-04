Jorge Javier Vázquez, emocionado con la voz entrecortada después de la historia más especial de 'El Diario': "Ha sido muy difícil"

Se prevía una tarde cargada emotivamente en 'El diario de Jorge' y así fue. De hecho, en algún momento, a Jorge Javier Vázquez le ha costado seguir hablando debido a las lágrimas que han provocado en el plató el reencuentro más especial de la historia del programa.

Hablamos del esperado abrazo que iba a tener lugar entre Laura y su familia biológica. La joven había acudido al programa diez semanas antes para buscar a su madre biológica y en el programa le proporcionaron una conexión por videollamada, debido a que su primogénita vive en Colombia.

Aquella conversación ya fue muy emotiva por lo que hoy se esperaba que lo fuera aún más al vivirse en directo su reencuentro en persona. En torno a las 19:45 horas, el programa terminó sus demás testimonios y conflictos para hablar de nuevo con Laura.

Seguidamente le mostró cómo había sido el viaje de su familia biológica hasta Madrid, donde llegaron a media mañana. Con emoción e ilusión a partes iguales, Sandra y Karen - madre e hija respectivamente - llegaron a Barajas para encontrarse con Laura después de 28 años.

Fue en el plató cuando antes del abrazo, Jorge Javier quiso saber cómo ha sido la historia de Sandra: "Fui adoptada", confesó la invitada, que narró que a los 15 años tuvo que abandonar a su familia adoptiva. Tras dar a luz a Laura a los 23 años, Sandra tuvo que sacarla adelante sola, dado que el padre no quiso hacerse cargo.

"Como no contaba con mi familia, yo le pagaba a una muchacha. Le pagaba todas las semanas y los fines de semana me traía a la niña". Sin embargo, después de una mala cosecha en la finca en la que trabajaba, Sandra fue a buscar a su hija, pero se encontró con la negativa de su cuidadora: "Ella quería quedarse con la niña".

La falta de ingresos económicos y de posición social, impidió que Sandra luchase por su hija. Desde entonces junto a su hija Karen no ha perdido la esperanza de que Laura las encontrara, como finalmente ha conseguido gracias a 'El diario de Jorge': "Ha sido un caso muy difícil", reconocía Vázquez.

Mientras escuchaba la historia de Sandra, el presentador ha tenido problemas para seguir con el programa y con voz entrecortada le comunicó a la mujer que podía entrar a abrazar a su hija. Un momento emotivo que hizo llorar a muchos de los presentes en el plató y al que luego Vázquez pidió que se sumara Karen.

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Tanto Karen como Sandra han querido tener un detalle con Laura que también ha emocionado a Jorge Javier, que ha tenido que secarse las lágrimas. Se trataba de una pequeña caja con detalles para la hija de Laura.