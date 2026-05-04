La relación de Rocío Flores y su madre, Rocío Carrasco, se rompió hace ya muchos años y como la propia nieta de Rocío Jurado ha reconocido, la reconciliación parece por el momento imposible. Aunque en el pasado intentó tener algún tipo de acercamiento en privado con ella, no obtuvo ningún tipo de respuesta y, aunque le duele admitirlo, está convencida de que a su progenitora le "sobran" tanto ella como su hermano David Flores, con el que tampoco tiene contacto. Y buena prueba de ello es el gesto que ha tenido Rocío este domingo por el Día de la Madre, ya que dando un paso al frente, y dejando entrever que no se ha olvidado de la suya en un día tan especial a pesar de su nula relación, ha compartido dos significativos mensajes a través de sus historias de Instagram.

En primer lugar, y con un selfie frente al espejo con cara de resignación, ha deseado "feliz día a todas las mamás" -sin duda, una felicitación 'encubierta' a la suya- y horas después ha reposteado un vídeo publicado por el club de fans de su abuela "Rocíojuradosiempre" en el que se la ve, siendo una niña, de lo más cariñosa con su madre en presencia de 'La más grande', cuando eran una familia feliz y no podía llegar a imaginar que años después de la muerte de la artista su relación con su progenitora se rompería para siempre.

Rocío Flores lo confirma y publica una imagen besando a su madre, Rocío Carrasco: "Una etapa feliz" / INSTAGRAM

Un día en el que las cámaras de Europa Press han captado a una Rocío más seria y reflexiva que nunca, mirando ensimismada su teléfono móvil en una terraza de la capital acompañada por una amiga, con la que se la vio charlando de lo más pensativa, quién sabe si planteándose la posibilidad de mandar un mensaje a su madre para felicitarla en esta fecha tan señalada.

Su tía, Gloria Camila, ha opinado sobre esta decisión en 'El tiempo justo', donde ha asegurado que "no es nada raro" que Rocío Flores haya compartido este recuerdo con Rocío Carrasco y Rocío Jurado en el Día de la Madre: "Ella lo sube sin más, es un recuerdo bonito de su infancia". La colaboradora del programa presentado por Joaquín Prat ha añadido que "no es la primera vez" que su sobrina muestra su emoción al recordar fotos de su infancia, alegando que ya se mostró emocionada en '¡De viernes!', cuando le mostraron instantáneas de su infancia. Joaquín Prat le ha preguntado si este movimiento tiene alguna relación con el presente y Gloria Camila lo ha negado. "¿Y es un anhelo de lo que pueda venir en el futuro?", se ha interesado el presentador, ante lo que la colaboradora ha preferido no opinar: "Eso ya se lo tenéis que preguntar a ella, lo que te digo es que lo ha subido un club de fans con todo el cariño del mundo y que es una etapa feliz en la que ella estaba con su madre y con mi madre".