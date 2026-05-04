Rocío Flores habla del estado de salud de Rocío Carrasco y lo ocurrido en las últimas 24 horas: "Sobran" tanto ella como su hermano David Flores
"Es una persona que está mal de todo"
La relación de Rocío Flores y su madre, Rocío Carrasco, se rompió hace ya muchos años y como la propia nieta de Rocío Jurado ha reconocido, la reconciliación parece por el momento imposible. Aunque en el pasado intentó tener algún tipo de acercamiento en privado con ella, no obtuvo ningún tipo de respuesta y, aunque le duele admitirlo, está convencida de que a su progenitora le "sobran" tanto ella como su hermano David Flores, con el que tampoco tiene contacto.
"Es una persona que está mal de todo, no la veo bien. No creo que sea una persona que esté bien, no sé si es feliz, no la reconozco" se sinceraba el pasado enero en '¡De viernes!', asegurando que a pesar del daño que le ha hecho su madre, si la necesitase estaría ahí para ella y, si la llamase, estaría dispuesta a tener una conversación para ver si su relación puede reconducirse después de todo lo que ha sufrido tanto ella como su hermano al ver que su madre no quiere saber absolutamente nada de ellos.
Y buena prueba de ello es el gesto que ha tenido Rocío este domingo por el Día de la Madre, ya que dando un paso al frente, y dejando entrever que no se ha olvidado de la suya en un día tan especial a pesar de su nula relación, ha compartido dos significativos mensajes a través de sus historias de Instagram.
En primer lugar, y con un selfie frente al espejo con cara de resignación, ha deseado "feliz día a todas las mamás" -sin duda, una felicitación 'encubierta' a la suya- y horas después ha reposteado un vídeo publicado por el club de fans de su abuela "Rocíojuradosiempre" en el que se la ve, siendo una niña, de lo más cariñosa con su madre en presencia de 'La más grande', cuando eran una familia feliz y no podía llegar a imaginar que años después de la muerte de la artista su relación con su progenitora se rompería para siempre.
Un día en el que las cámaras de Europa Press han captado a una Rocío más seria y reflexiva que nunca, mirando ensimismada su teléfono móvil en una terraza de la capital acompañada por una amiga, con la que se la vio charlando de lo más pensativa, quién sabe si planteándose la posibilidad de mandar un mensaje a su madre para felicitarla en esta fecha tan señalada.
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