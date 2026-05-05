Adiós a Alejandra Rubio: el nombre de la autora de la novela que publica la hija de Terelu Campos
La verdad sobre la novela que está a punto de publicar
Quedan muy pocos días para que salga a la luz la primera novela de Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos y nieta de María Teresa Campos.
La pareja de Carlo Costanzia, que está esperando su segundo hijo, ha hecho el unboxing más significativo que ha publicado hasta la fecha en sus redes sociales: el de su primera novela. Para la sobrina de Carmen Borrego estas páginas son la culminación de una pasión que la acompaña desde que recuerda. "La lectura siempre ha sido una pasión, desde que soy pequeña. No sabéis la emoción y el trabajazo que hay detrás de esto. Esto es increíble, os lo juro", comenta, mientras va desempaquetando los libros, cuentan desde Outdoor.
A la hora de publicar este libro, una de las decisiones más difíciles que ha tenido que tomar la ahora escritoria y creadora de contenido y ex colaboradora de Telecinco (tras anunciar su salida de la cadena debido a la presión mediática que estaba viviendo) fue el nombre bajo el que publicar Si decido arriesgarme, su primera novela. "Esto es algo que me costó mucho decidir y sobre lo que me dieron total libertad", ha confesado en este reel. Su principal duda era si mantener su nombre de pila, Alejandra Rubio, o apostar por la identidad con la que se la conoce en redes sociales y como se refieren a ella desde su círculo más privado, Ale Rubio.
Finalmente, apostó por este último por un motivo de peso. "Decidí Ale Rubio porque todo mi entorno, mi gente, mis amigos y también la gente de Instagram, me conoce así. Para mí era muy importante que pusiera Ale Rubio", ha señalado, dejando claro que busca una conexión directa con sus seguidores, que cree que podrán convertirse en sus potenciales lectores.
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