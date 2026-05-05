'Pasapalabra'
Javier se rompe en 'Pasapalabra': el emotivo agradecimiento a los médicos que salvaron a su padre
El concursante del programa de Antena 3 conmovió a la audiencia antes de enfrentarse al 'Rosco' al recordar el momento más difícil de su familia y resaltar la ayuda de un exconcursante
Kevin Rodríguez
Momentos de máxima emoción los que se han vivido esta tarde en el plató de 'Pasapalabra'. Antes de dar comienzo a su enfrentamiento en el 'Rosco', Javier ha pedido permiso a Roberto Leal para tomar la palabra y dedicar un mensaje cargado de sentimiento que ha dejado a todos con el corazón en un puño.
El concursante ha querido poner en valor el trabajo del equipo médico del Hospital La Luz de Cardiología, quienes fueron fundamentales durante las pasadas Navidades. Javier ha confesado que su padre atravesó un bache de salud muy crítico: "Estuvo muy malito, creíamos que no lo iba a contar", explicaba visiblemente emocionado.
"Estuvo todas las Navidades ingresado y lograron sacarlo adelante. Si estoy aquí hoy es, en gran parte, gracias a ellos. Les estaré eternamente agradecido y tengo una deuda que espero saldar algún día", ha afirmado el participante, subrayando que su presencia en el atril es un regalo tras esos meses de angustia.
Pero los agradecimientos no han terminado ahí. Javier también ha sorprendido al mencionar a un antiguo compañero y rival de programa: Alejandro. En un gesto que demuestra la sana competición que existe en el formato, el concursante ha revelado que Alejandro le está ayudando activamente en su preparación diaria.
"Es una extraordinaria persona y es digno de mencionarlo: me está ayudando con mi preparación aquí y le estaré eternamente agradecido", concluía Javier antes de concentrarse para la prueba final. Una vez más, el programa de Antena 3 demuestra que, más allá del bote millonario, lo que realmente prevalece es la calidad humana de sus protagonistas.
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