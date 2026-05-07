Alejandra Onieva, cuñada de Tamara Falcó, embarazada de su primer hijo tras su boda sorpresa con un actor de "Anatomía de Grey"
Jesse Williams tiene dos hijos fruto de su matrimonio con la agente inmobiliaria Aryn Drake-Lee, de la que se divorció en 2017
24 horas después de salir a la luz que Alejandra Onieva y el actor norteamericano Jesse Williams se casaron en secreto en una boda íntima en Estados Unidos hace algo más de un mes -con la presencia tan solo de sus familiares y amigos más cercanos- tras un año de discreta relación, este martes hemos conocido que los recién casados están esperando su primer hijo en común.
Tal y como ha adelantado el periodista Alberto Guzmán en TenTV y ha confirmado ¡Hola! por fuentes cercanas, la hermana de Íñigo Onieva está embarazada y será antes de terminar 2026 cuando, a sus 33 años, se convierta en madre de un bebé cuyo sexo se desconoce por el momento y con el que la pareja pondrá el broche a una historia de amor que comenzó en 2024 durante el rodaje de la serie 'Villa Costieri' que ambos protagonizan y en la que su química traspasó la ficción para convertirse en una realidad.
Mientras que será el primer hijo para la actriz de 'El secreto de Puente viejo' -y el primer nieto para su madre, Carolina Molas- Jesse tiene dos hijos fruto de su matrimonio con la agente inmobiliaria Aryn Drake-Lee, de la que se divorció en 2017: Sadie, de 12 años, y Maceo August Lion-Baldwin, de 10.
Un nuevo miembro de la familia que llenará de felicidad a Tamara Falcó e Íñigo Onieva, que disfrutando de una permanente luna de miel desde que se dieron el 'sí quiero' en 2023, acaban de dar la bienvenida al sobrino número 16 de la marquesa de Griñón, la primera hija de su hermana Ana Boyer, que nació este domingo en el Hospital Ruber Internacional de Madrid.
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