Bertín Osborne, que actúa el domingo en Oviedo, ya no se esconde y se deja ver con esta famosa periodista de Telecinco: "Vaya pareja de guapos"

Los caminos de Bertín Osborne y Gabriela Guillén se cruzaron por primera vez, por casualidad, hace justo cuatro años, cuando ambos protagonizaron una campaña publicitaria de la firma de moda 'El Capote'. La conexión fue instantánea, y comenzaron una relación lejos del foco mediático que no trascendería hasta casi un año después, semanas antes de salir a la luz que la joven estaba embarazada del presentador, que actúa el domingo en Oviedo.

El resto, ya es historia y la conocemos de memoria, ya que han sido numerosos los titulares y polémicas que protagonizó la expareja hasta que el artista, dando un paso al frente -y después de dejar claro que no quería ser padre de nuevo- sorprendía el pasado verano protagonizando un posado con su hijo Arian David y confirmando su acercamiento tanto con el pequeño, que ahora tiene dos años, como con su mamá.

Una relación que ha mejorado y se ha estrechado hasta tal punto que la esteticien revelaba hace una semana que el niño y ella habían pasado 4 días con Bertín en su finca de Sevilla durante la Feria de Abril, reconociendo emocionada que padre e hijo se adoran, y que hace mucho tiempo que el cantante ejerce de padre.

Química innegable

Coincidiendo con este gran momento a nivel familiar que está viviendo con la paraguaya y su pequeño, ha visto la luz la nueva campaña de 'El Capote' protagonizada por Bertín. Pero no por Gabriela, sino por otra compañera de lujo con la que su química es innegable.

Se trata de la periodista Gemma Camacho, que tras su comentadísimo idilio con Cayetano Rivera a finales de 2025 -antes de que el diestro comenzase su noviazgo con Tamara Gorro-, y los rumores que la han relacionado recientemente con el presentador Ramón García y que ambos han desmentido rotundamente asegurando que son solo amigos, ahora derrocha complicidad con el ex de Fabiola Martínez en unas fotografías tomadas en la plaza de toros de Las Ventas que a buen seguro darán mucho que hablar.