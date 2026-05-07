Un concursante de Pasapalabra estalla en lágrimas tras al recordar cómo salvaron la vida a su padre: "Creíamos que no lo iba a contar"

Pasapalabra, el concurso presentado por Roberto Leal en Antena 3 tiene mucha emoción, pero pocas veces ocurre lo que pasó en uno de los últimos programas en el que un concursante estalló en lágrimas tras contar cómo le habían salvado la vida a su padre: "Creíamos que no lo iba a contar".

Sin duda fue una historia que emocionó a todos los presentes. Javier le pidió permiso al presentador para darle las gracias al equipo de Cardiología que salvó la vida de su padre en las pasadas navidades: "Estuvo muy malito, creíamos que no lo iba a contar", aseguró, señalando que estaba "eternamente agradecido" con ellos.

Javier. / Antena 3

Y es que este tipo de declaraciones dejan ver que los concursantes son personas reales con sus problemas, y que a veces está bien soltarse por una vez, fuera del encorsetamiento que supone ser concursante.

50 programas

Javier ha cumplido ya 50 programas de Pasapalabra y, de momento, parece que seguirá durante mucho tiempo en el concurso de Antena 3.