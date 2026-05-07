Mar Flores, suegra de Alejandra Rubio, rompe su silencio sobre lo ocurrido en las últimas horas con la hija de Jesulín de Ubrique: "Una vez que lo haces no puedes dar marcha atrás"

Julia Janeiro se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la crónica social después de protagonizar su primera portada de ¡Hola! tras años defendiendo su derecho a ser anónima. A pesar de que en su momento llegó a acudir a la Justicia para no ser personaje público y que los medios de comunicación no pudiesen hablar de ella, la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario ha cambiado de opinión y, en una extensa exclusiva en la que se sincera sobre su infancia y su lado más personal -revelando que sufrió buylling y eso marcó su carácter introvertido- confiesa que le encantaría ser una "superestrella" y triunfar como actriz.

Un salto a la fama sin trampolín que sus padres apoyan completamente y que ha generado un intenso debate público sobre el que se ha pronunciado una de las mujeres que más ha 'sufrido' el peso de la fama en nuestro país, Mar Flores.

La modelo se ha sentado en el plató de 'Y ahora Sonsoles' este miércoles y ha revelado que, al ver a Juls en la portada de ¡Hola! "he pensado en sus padres. Yo soy madre de un hijo que intentó proteger con la ley del menor cuando era pequeño, he tenido esa pesadilla toda mi vida porque no había y no podías ejercerlo", haciendo referencia a la 'persecución mediática' que padeció su hijo Carlo Costanzia siendo solo un niño.

"Viene muy potente, con una imagen muy de moda como las Kardashian. Ella está en su derecho de hacerlo, de elegir ser famosa o no, pero una vez que das el paso no puedes dar marcha atrás", ha reflexionado, comparando a la hija de María José Campanario con el novio de Alejandra Rubio, "que decidió dar el paso y tiene que seguir adelante siendo coherente con este tema" una vez que decidió dar su primera exclusiva.

Sin embargo, con sinceridad Mar ha reconocido que no sabe si Julia, "a los 23 años, tiene la madurez suficiente para aceptar todo lo que le va a caer, bueno y malo. Le deseo mucha suerte".

Ha sido entonces cuando Sonsóles Ónega ha querido saber si, de poder elegir ahora, hubiese sido personaje público. "Si vuelvo a nacer no quiero ser famosa, lo tengo pactado ya hasta con el diablo", ha confesado con una sonrisa, asegurando que "aunque seguramente volvería a tener hijos, no querría vivir otra vez la pesadilla".