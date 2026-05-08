Avión privado y reserva en el céntrico (y mítico) Hotel Alfonso XIII: así ha sido el viaje de Rosalía que ha revolucionado las calles de Sevilla

Feliz, relajada y muy cercana, así hemos podido ver a Rosalía por las calles de Sevilla en medio de una gran expectación por parte de los viandantes que no esperaban encontrarse con la gran estrella del momento caminando por su ciudad.En esta ocasión, la cantante ha viajado hasta la ciudad andaluza en avión privado para hospedarse en el céntirco y mítico Hotel Alfonso XIII desde donde ha pasado a caminar por zonas repletas de fans como la Puerta de Jerez o la Avenida de la Constitución.

Aunque esta nueva visita está rodeada de un gran secretismo, todo apunta a que la artista ha sido invitada al gran evento internacional organizado por Netflix junto a la Torre del Oro bajo el lema 'Jarana en el Guadalquivir'. Esta gran cita, que promociona la nueva temporada de la serie 'Berlín', contará con la actuación de una importante artista internacional cuyo nombre aún no ha sido confirmado por la organización.

Muy sonriente y rodeada de fuertes medidas de seguridad, Rosalía no dudó en saludar personalmente y fotografiarse con muchos de los fans que le pidieron un gesto de cariño. Teléfono en mano, todos ellos intentaron conseguir un vídeo o fotografía de la cantante paseando por las calles de Sevilla como si de una turista más se tratase. Mostrando su lado más divertido, la cantante también se atrevió con un pequeño 'baile improvisado' mientras caminaba al escuchar de fondo una de las canciones más escuchadas del mítico cantante Camilo Sesto.

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Para la ocasión, Rosalía eligió un look muy acorde con su personalidad y estilo para el que lució falda satinada en color azul con calcetines en el mismo tono y sandalias de tacón en negro. En cuanto a la parte superior, optó por camiseta básica en color blanco, gafas de sol y chaqueta negra con la que cargó en la mano durante gran parte del recorrido.