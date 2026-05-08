El cariñoso (e inesperado) guiño de Sonsoles Ónega a la Reina Letizia durante su pregón de San Isidro en Madrid

Convertida en una de las presentadoras más queridas de la pequeña pantalla, y triunfando con sú última novela 'Llevará tu nombre', Sonsoles Ónega ha sido la elegida para pronunciar el pregón de San Isidro y ser la encargada de dar el pistoletazo de salida a las fiestas más castizas de la capital -con motivo del patrón de Madrid, San Isidro, que se celebra el próximo 15 de mayo- protagonizadas por los chulapos y chulapas, las verbenas, los entresijos y los barquillos, desde el balcón de la histórica Plaza de la Villa este jueves 7 de mayo.

Recibida entre ovaciones y aplausos al ritmo del icónico chotis 'Madrid, Madrid, Madrid', la periodista ha llegado a esta cita tan especial arropada por su novio, Juan Montes, sus dos hijos, Iago y Gonzalo -fruto de su matrimonio con Carlos Pardo-, y su hermana Cristina Ónega entre otros familiares, y derrochando elegancia con un sobriño diseño largo azul marino, trench nude y collar de eslabones dorados, ha recordado muy emocionada a su padre Fernando Ónega, fallecido el pasado 3 de marzo y al que ha dedicado unas palabras antes de su debut como pregonera.

"Dar este pregón significa todo. Me siento muy honrada, incluso abrumada por la responsabilidad de hacerlo bien, sobre todo porque cuando miras para atrás y ves quienes te han precedido en el uso del micrófono en este balcón, pues casi te da las ganas de decir no voy, me quedo en casa. Soy madrileña, hija de madrileña, nieta de madrileña, bisnieta de madrileña, de la calle Toledo eran mi madre, mi abuela, mi bisabuela Julia y con mucha alegría, la verdad, con mucha emoción y esperando hacerlo medianamente bien, con eso ya me valdrá" ha expresado con una gran sonrisa.

"Mi padre vino a Madrid con el sueño del emigrante para hacerlo realidad pues a escaso 1 kilómetro del kilómetro 0, de todas las ilusiones, porque eso es Madrid. Y hoy tengo pena, la verdad es que me hubiera encantado que estuviera conmigo" ha confesado, revelando que "esta mañana, sin ir más lejos, he pensado 'me encantaría mandarle el pregón y que me lo leyera y me dijera te sobra esto y por aquí te falta esto otro', porque probablemente haya sido el que mejor ha pregonado nuestro país". "Pero bueno, espero que me escuche. De momento me ha quitado la lluvia. Ha hecho un milagro" ha añadido conmovida haciendo referencia a la tormenta que ha caído en Madrid durante gran parte del día.

Ya en el balcón, flanqueada por el alcalde José Luis Martínez-Almeida, Sonsoles ha pronunicado un precioso pregón en el que no se ha olvidado de hacer referencias a los lugares más emblemáticos de la ciudad, y en el que ha hecho un comentadísimo guiño a la Reina Letizia, con la que tiene una gran amistad desde hace más de 20 años.

"Querida ciudad de Madrid, madrileños madrileñas, los cabezudos y los gigantes, ¿dónde están los barquilleros, los danzantes, los chulapos? Antes de empezar os quiero hacer dos confesiones, básicamente para sacudir el demonio de los nervios. La primera es una confesión de orgullo por haber sido invitada a este balcón a pregonar nada más y nada menos que mi ciudad y la ciudad de mi madre Marisol y la de mi abuela Sole y la de mi abuela Julia. La segunda confesión es de miedo, de miedo por falta de magisterio en esto de los pregones. Así que a todos los que esta tarde me escucháis os pido indulgencia" ha comenzado desatando los aplausos.

"He pensado que quizás sea imposible pregonar a Madrid de tanto como se ha dicho, de tanto como se la ha cantado y de tanto como se la ha bailado, de tanto como se la ha pregonado de este mismo balcón. Así que, madrileños, decidme vosotros ¿Por dónde se empieza el pregón de Madrid? Si empiezo por Cibeles, ¿qué hago con Neptuno, alcalde? Si lo hago por Alcalá, ¿qué hago con la Puerta del Sol? Cualquiera empieza por la Gran Vía teniendo Prado y la Castellana. Así que he pensado empezar por aquí. Y decir ¡que viva la Plaza de la Villa!" ha añadido, aludiendo a que Madrid "es el sueño de las provincias, es la primera vez del emigrante, es la excitación que no se disimula, es el día más feliz de los que te conquistan".

"Eres el número 7 de la calle Melancolía, eres 'la chica de ayer', el chotis de la pradera y las mujeres del Santo, Madrid es la Elipa y Atocha en su mediodía, ¡ay, Madrid! Eres el Retiro y también el Ateneo y a todas horas Matadero, tertulia, teatro, salón de ricos y buhardilla de pobres. Madrid es la madre que nos parió y a los que no, Madrid ejerce la adopción como nadie, porque digan lo que digan, Madrid tiene para todos, Madrid acoge sin mirar a quién, Madrid es una mano tendida siempre. Por eso Madrid tiene alma de mujer" ha expresado en medio de una gran ovación, antes de desear "larga vida a esa ambición que demuestra que en Madrid cabemos todos".

Y tras hacer alusión al problema de la vivienda, y a las obras eternas de la capital -"duelen como muelas de tanto apretarlas, alcalde. Yo creo que le han hecho precio por hacerlas todas a la vez" ha bromeado para alborozo de Martínez-Almeida- ha confesado que "yo quiero ser siempre de aquí. Pasearme por el Prado, perderme en el Rastro, contar las baldosas de Moyano. Yo quiero bailar las mejores noches de España, tachar los besos, oírme gata y amanecerte desierta. Yo quiero dar las señas de tus calles con nombres de bolero de zarzuela, el amor hermoso de Usera. Válgame Dios, no hay ley que se atreva a rebautizarte Madrid".

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"¡Viva Madrid! ¡Viva San Isidro y Santa María de la Cabeza! ¡Viva el Rey... y viva la Reina!" ha concluido, en un significativo guiño a Doña Letizia.