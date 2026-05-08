David Summers, cantante de 'Hombres G', revela cómo es su relación con Doña Letizia: "Se me olvida que es la Reina"

Día inolvidable y muy especial para los 'Hombres G', que este jueves han estrenado el documental 'Los mejores años de nuestra vida', en el que repasan su trayectoria desde que comenzaron en los 80 y cómo en estos 40 años sobre los escenarios se han convertido en un grupo que ha marcado a varias generaciones gracias a algunas de sus canciones que ya se han convertido en himnos de la música española, como 'Sufre mamón', 'Marta tiene un marcapasos', 'Lo noto', o 'Venecia'.

Arropado por su mujer Christine Cambeiro y por su hijo Daniel, y presumiendo de su maravillosa relación con sus compañeros de banda Rafa Muñoz, Javier Molina, y Daniel Mezquita, David Summers ha aclarado con una sonrisa que "en realidad no es un documental, es una película preciosa. Es una... o sea, te quiero decir, no es el típico documental de la historia de un grupo de pop, de música y tal, es la historia de cuatro amigos desde que éramos niños recorriendo el mundo entero cantando canciones y conociendo ciudades, países, personas maravillosas y anécdotas increíbles". "Ha sido una vida trepidante, fascinante, llena de color y de música y de buen rollo y el documental lo transmite" ha expresado emocionado.

"Esto es el transcurso de la vida, nos hicimos amigos cuando éramos adolescentes, empezamos a hacer canciones, la música es lo que nos unía y como nos ha ido muy bien casi siempre, pues todo ha sido, digamos, rodado, ¿no? Ha sido muchos días de trabajo, uno tras otro, otro tras otro y han pasado 43 años" ha destacado, confesando que ha sido sencillo compaginar el lado profesional con lo personal porque "los cuatro somos buenas personas, nos queremos mucho, somos como hermanos, confiamos los unos en los otros, entonces es muy fácil, cuando tú trabajas con gente que es como tu familia pues es fácil".

Una trayectoria repleta de anécdotas y con una seguidora muy ilustre, la Reina Letizia, que ha acudido a varios de sus conciertos y no ha dudado en acercarse al camerino para felicitarles. "Es un honor, un honor enorme que Letizia haya venido a vernos algunas veces y sobre todo que esté interesada por la música, que es una maravilla" ha reconocido el vocalista de 'Hombres G'.

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Como ha confesado entre risas, "yo el trato que tengo con ella cuando la veo es como si fuera una persona absolutamente normal, es una chica simpática a la que tuteo, a la que hablo como una amiga y es que se me olvida un poco que es la reina, pero es que yo soy un gilipollas".