Gabriela Guillén reacciona a las fotos de Bertín Osborne con Gemma Camacho: "Es una morena muy guapa, le pega"

Después de salir a la luz que Bertín Osborne protagoniza la nueva campaña de la firma de moda 'El Capote' con Gemma Camacho, Gabriela Guillén no ha dudado en dar su opinión sobre la química y complicidad que derrochan en las fotografías del mismo proyecto en el que conoció al presentador hace cuatro años y tras el que inició una breve relación fruto de la que nació su hijo David.

"Muy guapa, es una morena muy guapa" ha expresado sobre la reportera de Mediaset, reconociendo entre risas que "le pega a Bertín lo de las morenas ¡eh".

Sí ha querido aclarar que no le molesta en absoluto que Gemma la haya 'sustituido' como modelo de la marca y protagonice la nueva colección con el cantante ya que "es un trabajo al final, igual que yo. En su momento era un trabajo", confesando que aunque "no tiene por qué serlo" -en referencia a si la química con la periodista podría convertirse en algo más allá de lo profesional- "si lo es pues nada, cada uno que haga lo que quiera y lo que le apetezca, que es libre".

Su relación con Bertín -con el que recientemente ha pasado 4 días en su finca de Sevilla junto a su hijo- va "muy bien, la verdad que no me puedo quejar" ha revelado, reaccionando con alegría a las declaraciones de la hija mayor del presentador, Alejandra Osborne, confesando que le gustaría conocer a su hermanito y le ha pedido a su padre que ponga fecha para que ese momento familiar sea especial.

"Pues mira, yo me alegro si quieren conocerlo. Siempre lo he dicho, que están en pleno derecho de hacerlo cuando quieran y como siempre, han tenido las puertas abiertas de mi casa para hacerlo. Mi hijo se merece conocer a su familia y normalizar un poco las cosas" ha afirmado conciliadora, sin ocultar que se alegra y mucho de que las hijas de Bertín ya se dirijan a David como su hermano: "Al fin y al cabo eso no se puede borrar, es su hermano frente a todas las leyes".

"Yo estoy encantada de que se tenga una normalidad, que mi hijo vea a su familia paterna y que bueno, lo puedan reconocer y muy bien. Yo feliz por mi hijo. Siempre que él esté bien yo voy a estar bien y feliz" ha añadido, confirmando que este verano el artista "supongo que sí, le tocará" pasar unos días con el pequeño.

"Las cosas van bien, sin presiones y como se pueda nos vamos adaptando también. Siempre me preguntáis quién dio el paso, es una cosa que yo no tengo que hacer, le compete a él y tiene que dar el paso él. Yo no tengo por qué obligar a nadie a ejercer de padre. Cada uno pues tiene que hacer según su conciencia y ya está, es lo que siempre mantuve y es lo que está pasando. Y estoy contenta por mi hijo, por supuesto" ha asegurado.

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En cuanto a cómo va todo lo demás, Gabriela ha desvelado que tiene un problema con su negocio y, a la espera de encontrar un nuevo local y en el aire todavía qué hará estas vacaciones, ha confesado que no le importaría enamorarse: "A ver si me cae alguno, pero que sea bueno" ha bromeado.