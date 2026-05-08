La inesperada reacción de Jesulín de Ubrique tras el salto a la fama de su hija Julia: "No sé qué va a conseguir"

Convertido en una de las grandes revelaciones de la nueva edición de 'Tu cara me suena' con sus aplaudidas imitaciones de Melendi, Hombres G y La Unión en su regreso a la música 30 años después de triunfar con su icónica canción 'Toda, toda, toda', Jesulín de Ubrique ha visitado este jueves 'El Hormiguero' junto a su compañera Leonor Lavado para hablar sobre cómo está siendo su paso por el concurso de las noches de los viernes de Antena 3.

Una entrevista que ha coincidido con el salto a la fama de su hija Julia Janeiro -la mayor de los tres que tiene en común con María José Campanario-, que apenas 24 horas antes, y días después de confirmarse su fichaje por el nuevo reality que prepara Atresmedia, 'La caja amarilla', sorprendía protagonizando su primera portada de la revista ¡Hola! con una extensa entrevista en la que se ha sincerado sobre el buylling que sufrió en su infancia, la especial relación que tiene con sus padres, y sus sueños de convertirse en una "superestrella" y triunfar en el mundo del cine.

Una exclusiva que ha causado un gran revuelo, ya que después de cumplir la mayoría de edad Juls -como la llaman cariñosamente sus familiares y amigos- defendió su derecho a ser una persona anónima e incluso llegó a acudir a la Justicia para que los medios de comunicación no pudiesen hablar de ella.

Como no podía ser de otra manera, Pablo Motos ha preguntado a Jesulín qué le parece que ahora su hija haya decidido dar un paso al frente y convertirse en personaje mediático concediendo entrevistas y participando en el que promete convertirse en uno de los éxitos de la temporada televisiva, 'La caja amarilla' -un programa de pruebas y desafíos adaptación de 'The Box'- en el que participará junto a otros rostros conocidos como Tamara Gorro, Norma Duval, Marta Pombo, Colate Vallejo-Nágera, Adrián Lastra, Ana Guerra o Eduardo Navarrete.

"Tiene su carácter, su temperamento, no sé qué va a conseguir, pero lo ha decidido así y encantado", ha expresado el de Ubrique, dejando claro que Julia, de 23 años, cuenta con su apoyo incondicional en esta nueva etapa de su vida.

Sobre cómo está siendo su experiencia en 'Tu cara me suena' tras su paso por otros formatos como 'El Desafío' o 'Masterchef Celebrity', Jesulín ha reconocido que está pasando "momentos muy agradables" aunque a la vez lo definiría "como la muerte a pellizcos".

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Asegurando que está intentando llevar "con arte" tanto las críticas como los piropos, ha revelado que dedica "muchas horas" a los ensayos porque se está tomando muy en serio esta aventura y, aunque ya nos ha dejado sin palabras metiéndose en la piel de Melendi o David Summers, ha adelantado entre risas que "lo gordo está por venir".