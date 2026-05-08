Julia Janeiro reaparece acompañada tras su primera portada y ya deja recados a la prensa: "Es mi mejor amigo ¿eh?, no confundáis"
La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario está feliz por su decisión de dejar de ser anónima
Después de años luchando por defender su anonimato al margen de la fama de sus padres, llegando incluso a acudir a la Justicia para que los medios de comunicación no pudiesen hablar de ella, Julia Janeiro ha cambiado de opinión y, para sorpresa de propios y extraños, ha protagonizado su primera portada de la revista ¡Hola! tras confirmarse que será una de las participantes del nuevo programa de Antena 3, 'La caja amarilla'.
A corazón abierto, la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario se sincera sobre su familia, el "trauma" que la llevó a no querer ser personaje público debido al buylling que sufrió durante buena parte de su infancia, y su sueño de convertirse en actriz, reconociendo que le encantaría ser una "superestrella".
Una exclusiva que ha causado un gran revuelo, y tras la que Juls -como la llama cariñosamente su entorno cercano- ha reaparecido ante las cámaras después de acudir al plató de 'El Hormiguero' para ver la charla de su padre con Pablo Motos sobre cómo está siendo su paso por 'Tu cara me suena'.
Acompañada por un chico, aunque no ha tardado en aclarar que "es mi mejor amigo ¿eh?" para que "no confundáis" con un posible novio -aunque ha confesado en ¡Hola! que lleva dos años soltera- la hija de Jesulín se ha mostrado pletórica y, derrochando sonrisas, ha reconocido que se siente "muy bien" tras su salto a la fama.
De lo más moderna con unos pantalones vaqueros grises de cintura alta, botines arrugados de ante beige, top cropped al tono, biker de cuero negra y un bolso de Louis Vuitton, Julia ha regalado varias sonrisas a la prensa revelando que en esta nueva etapa de su vida va "todo bien" y está feliz por su decisión de dejar de ser anónima, aunque ha preferido no contar qué le han dicho sus padres de su portada.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera italiana más barata del mercado: disponible por 7,99 euros
- Multa de 600 euros y retirada del vehículo a los propietarios que no estén certificados: la DGT pone la cuenta atrás hasta enero de 2027
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cortinas que impiden la entrada de luz y ruido para un sueño más reparador: disponibles por 14,99 euros
- Hablan los padres biológicos de la niña de 5 años en búsqueda en Oviedo: 'Nos engañaron para que firmáramos la adopción
- Los primeros residentes en el 'cohousing' de Llanera, que ya tiene 43 habitantes, cuentan su experiencia: 'Hemos creado un pueblo
- Adiós a la baliza v-16: la enmienda por la que su uso es 'opcional' y 'vuelta a los triángulos' y 'chalecos
- El Gobierno aprueba solo trabajar la mitad de las horas de la jornada laboral diaria a padres con menores de 12 años o cuidado de mayores para que puedan conciliar: válido tanto para hombres como mujeres
- Las mentiras de Hernán Cortés: la nieta historiadora de Manuel Llaneza refuta el relato “oficial” de la conquista de México