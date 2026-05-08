Miguel Torres, responde a todo sin filtros: por qué no se casa con Paula Echevarría, sus consejos de moda, su paso por Masterchef Celebrity'...

Miguel Torres y Paula Echevarría forman, desde principios de 2018, una de las parejas más sólidas y enamoradas del panorama social. Después de tres años de relación la actriz y el exfutbolista daban la bienvenida a su primer hijo en común, Miki -que cumplió 5 años el pasado 11 de abril-, que se ha convertido en el epicentro de sus vidas y en el broche de oro a una historia de amor que ambos aseguran que no terminará (por lo menos por el momento) en boda.

Y así lo ha reafirmado el madrileño en su reaparición en solitario en la inauguración de la primera tienda de la nueva marca de moda masculina 'Miguel Bellido' en Málaga. "A ver, nosotros llevamos ya ocho años. Llevamos mucho tiempo juntos y tenemos la mayor unión que puede tener una pareja que es un niño. Y bueno, yo el casarme no lo veo como algo que nos vaya a llevar a un escenario diferente. Yo creo más en la lealtad que tenemos desde el primer día" ha expresado.

"Yo creo más en el día a día, en la confianza, en el respeto. De momento, toquemos madera, nos van bien las cosas, pero si algún día nos tenemos que casar, pues nos casaremos, ¿no? Ahora mismo es un objetivo prioritario en nuestra vida" ha reconocido, dejando la puerta abierta a dar el paso en un futuro.

Sin embargo, lo que sí tiene claro es que no ampliarán la familia y no darán un hermanito a Miki: "Ahí yo creo que ya te lo descarto. En el caso de Paula ya tiene dos niños, ya Daniella -fruto de su matrimonio con David Bustamante- va a ser mayor de edad en pocos días, y bueno, vive también esa etapa desde la tranquilidad, junto a los cinco añitos que tiene nuestro pequeñajo".

"Creo que por parte de Paula es un híbrido bastante bien compensado y por mi parte estoy encantado con tener solo un niño, tengo la posibilidad del tiempo que tengo disponible dedicárselo a él. Soy muy de niños, siempre he sido muy niñero y bueno, al ser un niño en concreto pues tengo más posibilidad de jugar con él de manera más cómoda, me siento muy identificado y sobre todo vivir esos primeros momentos que él vive en la vida a través de sus ojos es algo que me gusta mucho" ha revelado.

Respecto a su estilo a la hora de vestir, Miguel se define como "bastante casual" aunque, como reconoce, "teniendo a Paula a mi lado, que es una gran referente en la moda y es muy influyente, pues siempre intento pedirle consejo, preguntarle qué tal me sienta este color, qué tal me sienta esta camisa, este traje, bueno, ir incorporando tendencias que se van teniendo a lo largo de diferentes temporadas y tengo la gran suerte de que Paula siempre me intenta aconsejar de la mejor manera".

Después de su aplaudido paso por 'Masterchef Celebrity', donde se ha revelado como un gran chef, ¿se plantea montar su propio restaurante? Como asegura, "hay mucha gente que me lo pide en redes, pero creo que dedicarse a la cocina es un mundo muy complicado. No puedo descartarlo porque uno nunca sabe dónde va a llegar, pero lo que sí te puedo decir es que, bueno, el haber vivido la experiencia de MasterChef y ligarlo un poco a mi gusto por la cocina, formarme, intentar... Bueno, ofrecer el cariño a mi familia a través de los platos, y cada vez de mejor manera, pues es algo que me hace ilusión, y bueno, yo de momento intento, a través de las redes sociales, enseñar a la gente, a mis seguidores, lo que cocino, que es fácil, que todos pueden intentarlo, y que yo aún habiendo sido futbolista, y aparentemente estar muy alejado del mundo de la cocina, pues creo que son dos mundos que tienen mucha relación entre sí".

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Su plato estrella en casa, como confiesa, "unas buenas albóndigas". "Platos muy tradicionales porque Paula no se atreve mucho con platos extraños. Al final un buen guiso, un arroz, una pasta, una buena ensalada, un gazpacho... hay tantas recetas y tantas maneras de hacer un plato con un ingrediente que yo intento siempre probar y dárselo a probar a mi familia. El puesto de cocinero lo tengo ya adjudicado en casa, pero la verdad es que son bastante agradecidos conmigo" ha admitido con una sonrisa.