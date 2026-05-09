Comunicado de Paula Echevarría con David Bustamante: "Se cierra una etapa muy importante de tu vida"
"Entre la primera foto y la segunda hay 16 años de diferencia..."
Paula Echevarría ha compartido en sus redes sociales uno de los momentos más emotivos del año: la graduación de su hija Daniella. La actriz asturiana ha publicado un carrusel de fotografías que recorre los 16 años de vida de la joven, combinando imágenes de la ceremonia con tiernas instantáneas de su primer día de cole cuando era una niña pequeña. Entre las fotos destacan varias en las que aparece junto a David Bustamante, su expareja y padre de la adolescente, demostrando la excelente relación que mantienen por el bien de su hija.
"Entre la primera foto y la segunda hay 16 años de diferencia.. y han pasado muchísimas cosas pero por otro lado, ha pasado en un abrir y cerrar de ojos! Se cierra una etapa muy importante de tu vida para dar paso a otra que espero y deseo que sea aun mejor! Tus papis estamos MUY orgullosos de ti! Enhorabuena mi amor!", escribe Paula en la publicación, mostrando toda la emoción y orgullo que siente como madre.
Las imágenes han llamado mucho la atención de sus seguidores, especialmente una fotografía que muestra a Paula y David juntos en los asientos del público de la graduación, haciéndose un selfie bromeando con cara de pena. Este momento lleno de humor y complicidad demuestra que, a pesar de su separación en 2017 tras más de diez años de matrimonio, ambos han sabido construir una relación cordial y respetuosa centrada en el bienestar de su hija.
La graduación de Daniella marca el cierre de una etapa fundamental en su vida académica y el comienzo de una nueva aventura. La joven, que ha crecido ante los ojos del público por ser hija de dos de las celebrities más queridas de España, ha mantenido siempre un perfil discreto gracias a la protección que tanto su madre como su padre han ejercido sobre su privacidad.
Paula y Bustamante han sido siempre un ejemplo de cómo gestionar una separación de forma madura cuando hay hijos de por medio. Desde su ruptura, ambos han dejado claro en numerosas ocasiones que la joven de 17 años es su prioridad absoluta, asistiendo juntos a eventos importantes de la niña y manteniendo una comunicación fluida. Este tipo de gestos, como compartir el momento de la graduación sentados juntos y con sentido del humor, refuerzan el mensaje de que el amor por los hijos está por encima de cualquier diferencia personal.
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