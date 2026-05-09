Comunicado de Rocío Flores, que se rompe tras el fallecimiento: "Es verdad que me da mucha pena, yo me he criado con ella, la mayor parte de mi tiempo la he pasado con ella"

Emociones a flor de piel y mucho recuerdo en el plató de Fiesta de Telecinco. Rosario Mohedano visita el porgrama de Emma García para presentar su nuevo proyecto musical, 'Maestra de emociones', en el que hace el homenaje definitivo a su tía, Rocío Jurado. La hija de Rosa Benito y Amador Mohedano mantiene vivo el legado de 'la más grande', pero, antes de actuar, la cantante se ha sincerado junto a Emma García. En esa charla, ha estado presente Rocío Flores, nieta de la artista, que no ha podido evitar emocionarse con este homenaje.

'Fiesta' emite un vídeo en el que Rosario Mohedano entrevistaba a su tía, Rocío Jurado, y tanto la invitada como la colaboradora Rocío Flores, se emocionan al recordarla. Y es que, a pesar de que han pasado ya veinte años desde que Rocío Jurado falleció, su recuerdo aún sigue muy presente: "Yo dejé la televisión para proteger a los míos. Estoy orgullosa de seguir sus pasos cantando", confiesa Rosario Mohedano. Por su parte, Rocío Flores ha desvelado cómo recuerda a su abuela y cómo lleva su ausencia. Durante la entrevista a Rosario Mohedano, Rocío Flores le ha preguntado si le ha faltado algo por hacer con su tía, profesionalmente hablando. Ella responde que le hubiera encantado haber compuesto una canción para cantarla junto a ella. En este sentido, Emma García le devuelve esa pregunta a la colaboradora y es cuando la hija de Rocío Carrasco se confiesa, visiblemente emocionada:

"Sinceramente, a mí me faltó todo. A día de hoy, si ella estuviese viva, todo lo que he ido viviendo a lo largo de estos años, me hubiese encantado que ella hubiese estado ahí, paso a paso... tanto a nivel profesional como a nivel íntimo, personal", comienza a decir la colaboradora con lágrimas en los ojos.

"Es verdad que me da mucha pena, yo me he criado con ella, la mayor parte de mi tiempo la he pasado con ella, pero fue muy corto, ella murió cuando yo tenía nueve años", añade. Rocío Flores confiesa, además, que recuerda constantemente a su abuela y que, de hecho, en su casa "se la recuerda todos los días" y sentencia su intervención insistiendo en que, para ella, le ha faltado toda su vida. Para rematar, Saúl Ortiz le ha preguntado a Rosario Mohedano su opinión sobre la ausencia de Rocío Carrasco en un homenaje en forma de canción que se le ha hecho a Rocío Jurado y estas han sido sus palabras: "La canción termina porque... cuando yo les enseño a toda mi familia el tema..., vi todos sus sentimientos también, vi cómo les pellizcaba y afloraban lágrimas y quería entonces hacerles especiales a ellos y que estuviesen y hace que sea el más personal que he escrito hasta el día de hoy. ¿Me hubiese gustado (que hubiese participado también Rocío Carrasco)? Pues sí, la verdad, porque es la que falta. Pero ella no quiere estar y si no quiere estar, hay que respetarlo".